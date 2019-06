AVISO: 28. Juni: Fototermin "Schulschluss in Wien" - Änderung

Bitte beachten Sie die geänderte Uhrzeit

Wien (OTS/RK) - Wir laden die VertreterInnen der Medien recht herzlich ein, am Freitag, 28. Juni 2019, um 9 Uhr, an einem Fototermin zum Schulschluss in Wien mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und dem Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl teilzunehmen. Ort: Volksschule Karl-Löwe-Gasse 20, 1120 Wien.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin Schulschluss

Zeit: Freitag, 29. Juni 2019, 9 Uhr

Ort: Volksschule Karl-Löwe-Gasse 20, 1120 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Matias Meissner

Mediensprecher des Stadtschulrats für Wien

+43 1 52525-77014

matias.meissner @ ssr-wien.gv.at