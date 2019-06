SDRPY eröffnet Büro in der jemenitischen Provinz Al-Jawf

Al Hazm, Jemen (ots/PRNewswire) - Das "Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen" (SDRPY - Saudisches Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen) hat die Eröffnung seines Büros im Gouvernement Al-Jawf und den Start einer kompletten Feldüberwachung in der Provinz angekündigt, um den Bedarf an vorrangigen Entwicklungsprojekten zu ermitteln. Zum Leiter des Büros wurde Herr Ali Aldosari ernannt.

"Das Programm will Projekte nachhaltiger Entwicklung umsetzen", so der saudische Botschafter im Jemen und SDRPY Supervisor Mohammed bin Saeed Al Jaber. "Diese Projekte verstärken die Wirkung unserer positiven Beiträge zur jemenitischen Gesellschaft."

Al Jaber fügte hinzu, dass die Projekte und Initiativen, die das Programm in den verschiedenen Gouvernements des Jemen durchführt, die besten Praktiken berücksichtigt haben, die bei derartigen Arbeiten im Königreich Saudi-Arabien angewandt werden. Das SDRPY arbeitet mit Beratungsunternehmen zusammen, die auf Bauwesen sowie auf die Bereitstellung von Maschinen und Ausrüstungen spezialisiert sind, die das Programm zur Unterstützung der Brüder und Schwestern Saudi-Arabiens im Jemen anbietet.

Ali Aldosari, der Büroleiter des SDRPY-Büros in Al-Jawf, sagte, dass die Feldforschungen, die von den Mitarbeitern des Programms im Gouvernement durchgeführt worden sind, Besuche der Direktorate von Al Hazm und Khabb wa ash Sha'af und insbesondere der Dörfer Alyetmah, Alashah und Almarazeeq umfassten. Zur Vorbereitung der Umsetzung von Projekten in der Region sind geeignete Studien und Bedarfsanalysen durchgeführt worden.

