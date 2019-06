NEOS zu Finanzausschuss: Türkis und Blau haben kein Interesse an Ökologisierung des Steuersystems

Sepp Schellhorn: „NEOS-Antrag wurde im Finanzausschuss von ÖVP und FPÖ vertagt. Die Altparteien stehlen damit nachfolgenden Generationen auch weiterhin wertvolle Zeit für Klimapolitik.“

Wien (OTS) - Verärgert reagiert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn auf die heutige Vertagung des NEOS-Antrags auf Prüfung einer Ökologisierung des Steuersystems. „Ganz offensichtlich haben ÖVP und FPÖ gar kein echtes Interesse an einer zukunftsweisenden, ehrlichen und ernstgemeinten Klimapolitik. Denn mit der heutigen Vertagung des NEOS-Antrags zur schrittweisen Umsetzung einer umfangreichen Ökologisierung des Österreichischen Steuersystems bis 2025 haben türkis-blau dem BMF die Möglichkeit genommen, sich auf diese enorm wichtige Herausforderung entsprechend vorzubereiten.“

„Die Zeit drängt, das zeigen auch die über 1500 Unterschriften unserer Petition carbontaxnow.eu, welche selbst von Nobelpreisträgern und Ökonomen unterstützt wird“, so Schellhorn weiter. „Wir belasten den Faktor Arbeit viel zu hoch - obwohl wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen - und den CO2-Ausstoß viel zu gering, obwohl wir diesen reduzieren müssen – das ist absurd! Unser Ziel ist es, die Innovation zu fördern, den Faktor Arbeit zu entlasten, Arbeitsplätze zu schaffen, erneuerbare Energien vor den Vorhang zu holen und das Verursacherprinzip in den Mittelpunkt zu stellen. Nur so können wir den CO2-Ausstoß drastisch senken und den Klimawandel bekämpfen.“

„Einmal mehr ist nun klar: sämtliche Klima-Appelle von Türkis und Blau sind reine Lippenbekenntnisse", betont Schellhorn abschließend.

