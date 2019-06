Drei Rezertifizierungsaudits bei Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien erfolgreich abgeschlossen

Datenschutz, Qualitätsmanagement und Informationssicherheit von externen Auditoren geprüft und mit keinerlei Haupt- und Nebenabweichungen zertifiziert.

Wien (OTS) - Im Mai 2019 wurde das umfangreiche Rezertifizierungsaudit im Bereich Qualitätsmanagement, Datenschutz sowie Informationssicherheit bei Casinos Austria, den Österreichischen Lotterien sowie der Casinos Austria Sicherheitstechnologie (CAST) durchgeführt und erneut erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb von vier Tagen wurden die Casinos Bregenz und Innsbruck, die WINWIN-Standorte Landeck, Schwaz, Kufstein und Wien Prater, die Zentrale sowie das Logistikzentrum der Unternehmensgruppe von insgesamt fünf externen Prüfern besucht und auditiert.

Dieses umfangreiche Rezertifizierungsaudit findet alle drei Jahre statt. Dazwischen gibt es die jährlichen Aufrechterhaltungsaudits zu den Themengebieten, die garantieren, dass innerhalb dieses Dreijahreszyklus alle Bereiche und Standorte von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien auditiert werden.

Casinos Austria hat seit 2011 ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001:2015) im Einsatz und ist gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien und der Tochtergesellschaft CAST seit 2010 nach Good Priv@cy für die Prüfung des Datenschutz-Managementsystems zertifiziert. Die Österreichischen Lotterien haben darüber hinaus ein Informationssicherheits-Managementsystem implementiert, das nach ISO 27001:2013 sowie WLA-SCS:2016 zertifiziert ist.

Der sehr gut entwickelte Reifegrad der betriebenen Managementsysteme und die kontinuierliche Verbesserung in allen geprüften Bereichen führten zu einer erfolgreichen Rezertifizierung mit keinerlei festgestellten Neben- und Hauptabweichungen. Die kontinuierliche Verbesserung in allen geprüften Bereichen wurde in den Auditberichten genauso gewürdigt wie die Anpassungsfähigkeit an neue Rahmenbedingungen. Festgehalten wurde auch die hohe Kundenorientierung sowohl an interne als auch externe Stakeholder in allen geprüften Bereichen.

Rückfragen & Kontakt:

Martina Landsmann

Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: (+43 1) 53440 – 31930

E-Mail: martina.landsmann @ casinos.at



Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440-31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Homepage: www.casinos.at