NEOS Wien/Wiederkehr: Volle Unterstützung für Mietwagen-Petition

Christoph Wiederkehr: „Wir brauchen eine faire Regelung für Taxis und Mietwagen!“

Wien (OTS) - Volle Unterstützung für die Online-Petition „Fairer Wettbewerb und freie Wahl für moderne Mobilität in Österreich“ kündigt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr an: „Die Petition ist ein wichtiger Schritt, um das geplante Retro-Gesetz von ÖVP, SPÖ und FPÖ noch aufzuhalten – schon in den ersten Stunden haben über 10.000 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben. Wir unterstützen das Anliegen einer fairen und modernen Regelung, die den Kundinnen und Kunden die Entscheidungsfreiheit lässt! Was wir nicht akzeptieren, sind Uraltmodelle wie einen Fixpreis für alle, was den Wettbewerb zerstört und völlig an den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Konsumentinnen und Konsumenten vorbei geht!“

