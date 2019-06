25 Jahre Sonnentherme: Mega Jubiläumsparty! Feiere mit uns!

Jubiläum, Jubiläumswochen, Jubiläumsgewinnspiel! Von 24. Juni bis 22. September 2019 dreht sich alles um 25 Jahre Sonnentherme Lutzmannsburg Frankenau.

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Mit den Maskottchen Sunny Bunny & Pinky Bunny und vielen Programmhighlights feiern wir mit den Kleinsten unter dem Motto „Let´s Party“. Auch die Großen dürfen sich freuen: Beim Mega Jubiläumsgewinnspiel winkt ein Citroen C3 und weitere Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro.

„Viel hat sich in den vergangenen 25 Jahren verändert, aber unser Ziel blieb stets gleich: Strahlende Kinderaugen – mehr als 5.5 Mio. alleine davon in den letzten 25 Jahren, bei über 9 Mio. Besuchern. Sie sind der schönste Ansporn für uns. Daher stehen die Kinder auch bei unserem Jubiläumsprogramm in der Sonnentherme im Mittelpunkt“, erzählt Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg Frankenau.

Party, Party, Party! Mega Sommer Programm & coole Events den ganzen Sommer mit der Let’s Party Pool & Games Tour, dem Family Run, dem Speed Contest, ein Kinderkonzert mit Volker Rosin uvm. Außerdem sorgt die Riesenrutsche „Rock the Slide“ sicher für jede Mega Action. Die besten Künstler, die tollsten Auftritte 3x pro Woche mit Kindertheater, zauberhafter Magie und jeder Menge Spaß für Groß und Klein. Neben Schmink- & Tattooworkshops, Bastelabenteuer und Zugfahrten ins Wunderland warten noch viele weitere Highlights für die Kids, z.B. mehr als 800m Rutschenspaß, u.a. auf Österreichs längster Virtual Reality Wasserrutsche.

Die Glücksfee Fortuna ist beim riesigen Jubiläumsgewinnspiel gefragt. Als Hauptpreis wartet ein Citroen C3 und weitere tolle Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro auf die Gewinner. Also einfach vorbeischauen und „Let´s Party!“

Weitere Informationen zum 25-jährigen Jubiläum der Sonnentherme finden Sie auch unter www.sonnentherme.at.

