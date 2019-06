14. Bezirk: „Penzing und der Rest...“ am 26.6. anschauen

Wien (OTS/RK) - Das Penzinger Bezirksmuseum (14., Penzinger Straße 59) zeigt seit Oktober die Sonder-Ausstellung „Penzing und der Rest der Welt“ mit Werken der im 14. Bezirk aktiven Malerinnen Heidrun Karlic und Antonia Schüller. Karlic hält in gefälligen Bildern anziehende Ansichten aus dem 14. Bezirk fest. Schüller erinnert in trefflichen Gemälden an einstmalige „Reisen in die weite Welt“, etwa nach Nordamerika. Nur noch am Mittwoch, 26. Juni, sind die hübschen Darstellungen von 17.00 bis 19.00 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum lehnt der ehrenamtliche Leiter, Herbert Richter, nicht ab. Nähere Informationen: Telefon 897 28 52 (in den Öffnungsstunden). Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team ist auch per E-Mail erreichbar: bm1140@bezirksmuseum.at.

