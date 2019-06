„Klartext“ am 26.6. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Einfach kompliziert“

Wien (OTS) - „Einfach kompliziert“ - so der Titel des morgigen „Klartext“ im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren Maria Berger, ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof und frühere EU-Abgeordnete, Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forum Alpbach und Ex-EU-Kommissar, sowie die europäische Strategieberaterin Verena Ringler über die Probleme der EU.

Die Europawahl ist Geschichte, nun läuft auf der Brüsseler Bühne das große Feilschen um Posten und Macht. Die Erosion der Volksparteien macht das Gerangel nicht leichter. Österreich ist mit seiner verwaltenden Übergangsregierung da mehr zum Zuschauen verdammt. Der Poker um die EU-Topjobs sollte aber nicht tieferliegende Probleme und Herausforderungen verdecken:

Langatmigkeit bei Entscheidungsfindungen, Stillstand in den Budgetverhandlungen, schwindende außenpolitische Bedeutung und die Frage: Welches „Geschäftsmodell“ soll die Union in Zukunft überhaupt verfolgen? Worum soll sie sich kümmern und wovon soll sie zugunsten der Mitgliedstaaten die Finger lassen? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Maria Berger, ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof und frühere EU-Abgeordnete, Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forum Alpbach und Ex-EU-Kommissar, sowie die europäische Strategieberaterin Verena Ringler.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 26. Juni im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

