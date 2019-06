Taschner: Nachmittagsbetreuung der 6- bis 14-jährigen Schüler für die nächsten Jahre sichergestellt

Wien (OTS) - Zufrieden zeigte sich heute, Dienstag, ÖVP-Bildungssprecher Abg. Rudolf Taschner darüber, dass die Nachmittagsbetreuung für die nächsten Jahre sichergestellt werden kann. Hintergrund: Die Finanzierung der Nachmittagsbetreuung für 2020 bis 2022 war mit den Ländern bereits ausverhandelt und die Novelle zum Bildungsinvestitionsgesetz fertig vorbereitet gewesen. Nun haben ÖVP und FPÖ einen gemeinsamen Initiativantrag eingebracht, damit die Mittel auch für die Finanzierung der bestehenden Plätze verwendet werden kann, der heute auf der Tagesordnung im Unterrichtsausschuss war. Die Beschlussfassung für die Novellierung ist nun für das Juli-Plenum vorgesehen.

Allen Bundesländern standen aus den 15a-Mitteln von 2012 bis 2019 insgesamt bereits 653 Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings wurden nicht alle Mittel vollständig abgerufen und wären ohne BIG zurück an das Finanzministerium geflossen. Dank dem Bildungsinvestitionsgesetz stehen nun diese nicht abgerufenen Mittel zusätzlich zu den schon bereits im in Geltung stehenden BIG vorgesehenen Mitteln in Höhe von 93 Millionen für Ausbau und Erhalt der ganztägigen Schulformen zur Verfügung, in Summe rund 250 Millionen Euro.

Insgesamt gab es im Schuljahr 2018/19 an den Allgemeinbildenden Pflichtschulen 574.771 Schülerinnen und Schüler. Diese hatten insgesamt 132.511 Plätze für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Außerschulisch gibt es etwa 57.463 Tagesbetreuungsplätze. Das bedeutet, dass insgesamt etwa 189.974 Schülerinnen und Schüler und damit 33,1 Prozent in Betreuung waren.

Mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln soll die Ganztagesbetreuung bundesweit auf etwa 40 Prozent bis 2022 ausgebaut werden, das sind rund 40.000 neue Plätze.

Auf das Bundesgebiet gerechnet ergäbe das pro Kind pro Bundesland fast 2.000 Euro für die Nachmittagsbetreuung. (Schluss)

