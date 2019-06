Handelsverband gründet das "Executive-Board des österreichischen Handels“ & verzeichnet dreistelligen Zuwachs bei KMU-Mitgliedern

Mittelstandsinitiative der einzigen Partikularinteressenvertretung der heimischen Handelsbranche zeigt Wirkung: hunderte Händler seit Jahresanfang assoziiert

Wien (OTS) - Der Handelsverband hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und vereint mittlerweile Händler mit einem Österreich-Umsatz von 55 Milliarden Euro auf sich. Innerhalb von nur fünf Jahren konnte der umsatzbezogene Mitgliederkreis verdreifacht werden – der "Marktanteil" beträgt damit bereits stolze 75%.

"Für uns ist diese Entwicklung besonderes positiv, da die Mitgliedschaft im Handelsverband auf freiwilliger Basis fußt. Unser Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass wir als einzige Partikularinteressenvertretung der österreichischen Handelsbranche den Mitgliedermehrwert laufend steigern", erklärt Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch. "Gerade in einer Zeit, in der Veränderungen auf politischer Ebene auf der Tagesordnung stehen, ist eine stabile, nachhaltige und überparteiliche Interessenvertretung umso wichtiger. Genau das leistet der Handelsverband", so Mayer-Heinisch.

Nun werden zwei weitere verbandsinterne Entwicklungen bekanntgegeben:

KMU RETAIL: dreistelliger Zuwachs bei mittelständischen Händlern

Die Mittelstandsinitiative "KMU RETAIL" bescherte dem Handelsverband eine dreistellige Steigerung der Mitglieder-Anzahl an kleinen und mittleren Händlern. Das dynamische Wachstum wurde in diesem Bereich durch eine umfangreiche Verbreiterung der Servicepalette erreicht. Eine niedrige Eintrittsbarriere ermöglicht es gerade kleinen Unternehmen, sich zu vernetzen, vom umfassenden Know-how des Handelsverbandes zielgerichtet zu profitieren und flexible Power Tools – beispielsweise Rechtstexte ohne Anwaltskosten, pay-per-use Inbound-Telesales, Überwachung eigener Amazon-Angebote, etc – zu nutzen. Eine kostenfreie Handelsverband-Mitgliedschaft für KMU ist bis auf weiteres möglich: www.kmu-retail.at

Gründung: Executive-Board des österreichischen Handels

Die Letztentscheider der Handelsbranche schätzen die überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung des Handelsverbandes und verleihen ihr ab sofort noch mehr Gewicht: Ergänzend zu den bestehenden Gremien – Präsidium, Präsidialrat und Generalversammlung – freuen wir uns, heute die Einrichtung des Executive-Boards des österreichischen Handels bekannt zu geben. Dem Gremium gehören hervorragende Persönlichkeiten an, die den heimischen Handel besonders geprägt, sich mit wertvollen Empfehlungen eingebracht und sich um die Ziele und den Zweck des Handelsverbandes besonders verdient gemacht haben. Damit soll der Erfolgsweg im Kollektiv fortgesetzt werden.

Mitglieder des Executive-Board des österreichischen Handels:

Marcel Haraszti – REWE International

Gerhard Drexel – SPAR

Horst Leitner – HOFER

Christian Schug – LIDL Österreich

Günther Helm – Müller

Karoly Nemet – Mediamarkt Saturn

Norbert Scheele – C&A

Harald Gutschi – OTTO/Unito Gruppe

Robert Hartlauer – Hartlauer

KMU Händler – rollierend



"Jede einzelne Persönlichkeit in unserem Executive-Board wertet den Handelsverband in seiner Wahrnehmung auf und ist Anleihe für die Zukunft, die Interessen des Handels weiterhin nachhaltig und überparteilich mit Gewicht zu vertreten. Damit tritt unsere Branche, die in Österreich mehr als 600.000 Arbeitnehmer beschäftigt, einheitlich und gemeinsam auf – vom kleinen bis zum großen Händler", freut sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at