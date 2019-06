Geflügelgesundheitsdienst QGV feiert 20-jähriges Gründungsjubiläum

Neuer Kurzfilm auf Youtube veröffentlicht

Tulln (OTS) - Am kommenden Donnerstag, 27. Juni, feiert die Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) das 20-jährige Gründungsjubiläum im Anschluss an die diesjährige Generalversammlung mit einem Festakt im Hotel Krainerhütte im Helenental bei Baden/Heiligenkreuz.

Im Rahmen der agrarpolitischen Initiative "Agrarzukunft Österreich" des Landwirtschaftsministeriums wurde vor 20 Jahren unter der Federführung der Landwirtschaftskammer Österreich ein Qualitätskonzept für den heimischen Geflügelsektor erarbeitet. Im Juni 1999 wurde der politische Startschuss für die Gründung der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung gegeben. Am 25. November 1999 fand die Gründungsversammlung im Volksbildungsheim St. Martin in Graz statt. Die Aufbauarbeit der QGV und die Entwicklung einer zentralen Geflügel-Datenbank waren so erfolgreich, dass die QGV bereits drei Jahre später bundesweit von allen Bundesländern (außer Wien) als Geflügelgesundheitsdienst gemäß Tierarzneimittelkontrollgesetz und Tiergesundheitsdienst-Verordnung bescheidmäßig anerkannt wurde.

Österreich Vorbild bei Salmonellenbekämpfung

"Eier und Geflügelprodukte aus Österreich genießen einen hervorragenden Ruf weit über unsere Grenzen hinaus. Kein Wunder, denn unser Land liegt bei der Bekämpfung von Salmonellen in Europa an der Spitze. Seit 2002 konnte die Häufigkeit von humanen Salmonellenerkrankungen um 83% zurückgedrängt werden", berichtet die Obfrau des Geflügelgesundheitsdienstes, Martina Glatzl.

Auch der Antibiotikaeinsatz in der Geflügelwirtschaft wurde stark reduziert. Im Vergleich zum Jahr 2011 wurden 2018 bereits um 56% weniger Antibiotika eingesetzt.

Wer steckt hinter dieser langjährigen Erfolgsstory?

"Die Basis dafür bildet die artgerechte heimische Produktion. Aber hinter der gesamten Produktionskette steht eine Serviceorganisation -die Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung. Ihr Ziel ist die Sicherung und Verbesserung der Qualität der heimischen Ei- und Geflügelprodukte", erläutert Glatzl.

Zwei Jahre nach der Gründung der QGV im November 1999 schuf das Gesundheitsministerium die Grundlage für Tiergesundheitsprogramme und ein wirkungsvolles Qualitätssicherungssystem.

In jahrelanger systematischer Arbeit hat der Geflügelgesundheitsdienst QGV drei Hauptsäulen geschaffen: Erstens liefert eine zentrale Geflügel-Datenbank wichtige Informationen für Geflügelhalter, Betreuungs- und Amtstierärzte sowie für die Bundesministerien und die EU. Zweitens sorgen, darauf aufbauend, die Geflügelgesundheitsprogramme für bestmögliche Tiergesundheit und damit für höchstmögliche Lebensmittelqualität sowie Sicherheit. Und drittens bietet die QGV wertvolle Dienstleistungen für die Behörden und den gesamten Geflügelsektor.

Umfangreiche Dokumentation als Basis des Erfolgs

Entscheidend für den Erfolg ist eine betriebs- und herdenbezogene Geflügel-Datenbank. Darin dokumentieren Tierärzte alle Untersuchungen, Diagnosen, Impfungen und Antibiotikaanwendungen herdengenau und lückenlos. Damit sind alle Produktions- und Veterinärdaten sowie Befundergebnisse der Laboratorien jederzeit abrufbar. So werden exakte Daten aller Betriebe und auch herdenbezogene Auswertungen für alle Teilnehmer und zuständigen Behörden ermöglicht.

"Jeder Geflügelbetrieb kann in der zentralen Datenbank alle Informationen seiner Geflügelherden online ablesen. Kennzahlen, Grafiken und Benchmarks liefern den Betrieben sowie Tierärzten wertvolle Rückmeldungen über den Fortschritt in den Herden und im Vergleich zu allen anderen Betrieben. Oberstes Ziel ist die Gesunderhaltung der Geflügelbestände. Ein verantwortungsvoller Einsatz von Antibiotika erfolgt einerseits nur auf Basis einer tierärztlichen Diagnose und andererseits nur, wenn eine Therapie im Interesse der Tiergesundheit notwendig ist", betont Geschäftsführer Stefan Weber.

Geflügelproduzenten wissen um ihre Verantwortung für Gesundheit der Konsumenten

Das Geflügelgesundheitsprogramm ist ein Gesamtkonzept zur Überwachung und Reduktion des Antibiotikaeinsatzes, von Salmonellen und Campylobakter. Die Erfolge bei der Bekämpfung von Salmonelleninfektionen und der Reduktion des Antibiotikaeinsatzes haben auch das Ansteckungsrisiko für den Menschen deutlich reduziert. Die QGV und die Geflügelproduzenten sind sich ihrer Verantwortung für den Konsumenten bewusst", unterstreicht Weber.

"Die Mitarbeiter der QGV beraten die Betriebe, wenn es um Fragen der Tierhaltung, der Tiergesundheit und um die Minimierung des Einsatzes von Antibiotika geht", erläutert der Tierarzt in der QGV-Geschäftsführung, Harald Schließnig.

Rund 95% der österreichischen Geflügelproduktion nehmen am Geflügelgesundheitsdienst teil und verfügen über die weltweit höchsten Standards. Durch das AMA-Gütesiegel können die Konsumenten darauf vertrauen, dass bei Eiern und Geflügelfleisch aus österreichischer Produktion höchste Lebensmittelsicherheit gegeben ist. So ist der österreichische Geflügelgesundheitsdienst Partner für bedeutende Unternehmen aus der Lebensmittelproduktion und dem Handel.

"Die Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung arbeitet gemeinsam mit den Eier- und Geflügelproduzenten ständig an der Lösung von neuen Herausforderungen. Daher liegt neben der Prävention von Erkrankungen ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren in der Optimierung von Produktionsbedingungen und der Umsetzung von weiteren Verbesserungen in den Betrieben. So gewährleisten wir heute wie auch in Zukunft einen bestmöglichen Verbraucherschutz und ein Angebot an sicheren, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus heimischer Produktion", betont Obfrau Glatzl.

Die QGV hat in den vergangenen Monaten drei Kurzfilme zu den Themen Geflügel-Datenbank, Salmonellenbekämpfung und Antibiotika-Management veröffentlicht. Anlässlich des Festaktes am 27. Juni wird ein weiterer Kurzfilm zum Thema Geflügelgesundheitsdienst veröffentlicht. Alle Filme sind auf Youtube sowie auf www.qgv.at verfügbar. (Schluss)

