Mariahilf: „Jazz-Fest Nizza“ am 26.6. im Phonomuseum

Wien (OTS/RK) - Alte Grammophone, Plattenspieler, Radios und viele andere Exponate aus früherer Zeit präsentiert das ehrenamtlich arbeitende Team des „Wiener Phonomuseums“ (6., Mollardgasse 8, 2. Stock) in einer beeindruckenden Dauer-Ausstellung. Außerdem stellen die freiwillig wirkenden Phono-Historiker immer wieder Konzerte und sonstige Veranstaltungen im Zeichen der Musik auf die Beine. Der nächste Termin: Am Mittwoch, 26. Juni, erinnert Michael Arie in den Museumsräumen ab 18.00 Uhr mit Erzählungen und Filmaufnahmen an das „Jazz-Festival Nizza 1978“. An diesem Abend sieht und hört das Publikum große Jazz-Musiker, darunter Wild Bill Davison, Bud Freeman, Dizzy Gillespie und Stan Getz. Der Eintritt zu dem Programm für Jazz-Gourmets ist frei. Gegen Spenden für das Museum haben die Organisatoren keinen Einwand. Auskünfte: Telefon 58 111 59.

Jazz-Nostalgikerinnen und -Nostalgikern wird diese Gesprächs-, Film- und Musik-Kombination gewiss gefallen. Bei dem Rückblick auf das „Jazz-Festival Nizza 1978“ können Auftritte geachteter Jazz-Künstler wie Mary Lou Williams, Harry Edison, Joe Newman, Eddie „Lockjaw“ Davis und Lionel Hampton verfolgt werden. Mehr Informationen zur aktuellen Veranstaltung und über das Museum (Öffnungszeit, Exponate, etc.) holen Interessierte per E-Mail ein. Die Adresse lautet: phono@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Phonomuseum (Sondermuseum): www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 6. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/mariahilf/

