UNIQA Burgenland: „Lehrlinge sind für uns das Fundament der Zukunft.“

Eisenstadt/Wien (OTS) -

Fest verankert im Land: flächendeckender Service für 140.000 Burgenländer

137 Millionen Euro für Schaden- und Leistungsfälle an burgenländische Kunden ausbezahl

Schwerpunkte 2019: Lehrlingsausbildung und Gesundheitsvorsorge

„Die Burgenländer setzen in Versicherungsfragen bevorzugt auf UNIQA“, dankt UNIQA Österreich Vorstand für Vertrieb Peter Humer für das entgegengebrachte Vertrauen. Die aktuelle Marktstatistik des Versicherungsverbandes VVO weist für UNIQA im Burgenland einen Marktanteil von 28,3 Prozent aus. Das macht UNIQA im Burgenland zum klaren Marktführer.



Vor Ort, wenn es darauf ankommt

Heftige Unwetter haben in einigen burgenländischen Gemeinden 2018 teils erhebliche Schäden verursacht und somit den Menschen das Leben schwer gemacht. „Im Schadenfall können wir beweisen, dass wir das Vertrauen unserer Kunden verdienen“, sagt Humer. „Was zählt ist rasche und unbürokratische Hilfe vor Ort, wenn es darauf ankommt“, ergänzt Alfred Vlcek, Landesdirektor UNIQA Burgenland. Mehr als 137 Millionen Euro hat UNIQA im Jahr 2018 für Schaden- und Leistungsfälle an Kunden im Burgenland ausbezahlt.



Sicher, besser, länger leben

UNIQA hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, sicher, besser und länger zu leben. Gesundheit ist für UNIQA Burgenland ein wichtiges Anliegen. Zusätzlich zum Angebot an Versicherungsprodukten im Bereich der Gesundheitsvorsorge rücken immer stärker auch ergänzende Services in den Fokus.



Als Beispiel nennt Vlcek den Mobilen HealthCheck, den Gesundheitstruck von UNIQA: „Gesunde Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital jedes Unternehmens. Mit diesem Angebot richten wir uns daher ganz gezielt an Unternehmen.“ Beim Mobilen HealthCheck handelt es sich um einen LKW, bestehend aus einer Zugmaschine und zwei modern ausgestatteten, barrierefreien Boxen mit ca. 70m² Gesamtfläche. Mit an Bord sind bis zu 18 Personen: Ein professionelles Team aus Ärzten, UNIQA VitalCoaches und Assistenten führt Gesundheitschecks durch und berät über Lebensstil und Gesundheitsvorsorge.



„Über den Mobilen HealthCheck hinaus sind 2019 noch weitere Aktionen mit unseren UNIQA VitalCoaches und Experten zum Thema Bewegung, Ernährung und mentale Fitness geplant“, so Vlcek und ergänzt: „Wir stellen zum Beispiel einem Alten- und Pflegeheim in Eisenstadt einen UNIQA VitalCoach einmal im Quartal als Unterstützung zur täglichen Bewegungseinheit zur Verfügung. Der erste Termin kam bei den Bewohnern, den Angehören wie auch dem Pflegepersonal sehr gut an.“



Soziale Verantwortung

In Kooperation mit dem Roten Kreuz und der Stadtgemeinde Eisenstadt hat UNIQA Burgenland gemeinsam mit der UNIQA Stiftung im vergangenen Jahr vier Defibrillatoren an stark frequentierten Stellen in der Landeshauptstadt Eisenstadt sowie jeweils einen Defi in Neusiedl und Oberpullendorf installiert. Im heurigen Jahr folgen sechs weitere Installationen in burgenländischen Gemeinden wie Illmitz, Halbturn, Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing.



Auch das regionale kulturelle Treiben wird von UNIQA gezielt unterstützt. „Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf kulturellen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Wir haben im Vorjahr die Kinderoperette ‚Gräfin Mariza für Kinder‘ auf der Seefestspielbühne in Mörbisch unterstützt. Heuer sind wir bei ‚Das Land des Lächelns für Kinder‘ gerne wieder als Sponsor dabei“, so Alfred Vlcek.



UNIQA Burgenland sucht Lehrlinge

Jugend hat bei UNIQA Burgendland selbst einen hohen Stellenwert. Vlcek verdeutlicht dies so: „Lehrlinge sind für uns das Fundament der Zukunft. Wir sehen in ihnen eine qualifizierte Verstärkung unseres Teams.“ Ein Schwerpunkt der Landesdirektion liegt in diesem Jahr daher in der Lehrlingsausbildung.



Eine Lehre bei UNIQA steht für abwechslungsreiche Tätigkeiten mit Entwicklungspotenzial. Die Ausbildung erfolgt in allen internen Bereichen – von der Schadenabwicklung über die Vertragsbearbeitung bis zur Kfz-Zulassung – sowie in allen Vertriebswegen. Drei Lehrlinge sind mittlerweile bereits in der UNIQA Landesdirektion Burgenland beschäftigt. Zwei weitere werden im Laufe des heurigen Jahres noch aufgenommen.



UNIQA Burgenland in Zahlen

2018 lag das verrechnete Prämienvolumen bei 174,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2017. Mit 28,3 Prozent Marktanteil ist UNIQA die Nummer eins im Burgenland. 179 Mitarbeiter und Partner betreuen an insgesamt 21 Standorten rund 140.000 Kunden.



UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,4 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2018 einen Marktanteil von rund 21 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.



Rückfragen & Kontakt:

Sonja Filipitsch

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Landesdirektion Burgenland

Direktion Assistenz

Marketing/Werbung/PR

Colmarplatz 1

7001 Eisenstadt



Telefon: (+43 2682) 602-310

Fax-Nr.: (+43 2682) 602-79310

Mobil: (+43 664) 889 160 16

E-Mail: sonja.filipitsch @ uniqa.at

http://www.uniqa.at



Bettina Wimmer

UNIQA Insurance Group AG

Group Marketing & Communication

Group Communication

Untere Donaustraße 21

1029 Wien



Telefon: (+43 1) 211 75-3233

Mobil: (+43 664) 889 165 43

E-Mail: bettina.wimmer @ uniqa.at

http://www.uniqa.at