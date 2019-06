Neue Volkspartei fordert Citybusverbindung zwischen der Mariahilfer Straße und der Inneren Stadt

SPÖ-Stadträtin Sima und die Wiener Linien dürfen diese nicht länger blockieren

Wien (OTS) - Seit Jahren fordert die neue Volkspartei in den Bezirken Innere Stadt, Mariahilf und Neubau die Wiedereinführung einer Citybusverbindung zwischen dem Ersten Bezirk und der Mariahilfer Straße, mehr als 800 Unterschriften wurden dafür gesammelt. Die Einstellung erfolgte im Zuge des Umbaus der Mariahilfer Straße, weil laut Wiener Linien die Linie 13A diesen Teil abdeckt.

„Nachdem der 13A ab dem Herbst 2020 eine andere Route fährt, fällt diese Argumentation weg. Wir brauchen eine Busverbindung, die Mariahilf und Neubau wieder mit der City verbindet“, so Gerhard Hammerer, Obmann der neuen Volkspartei Mariahilf. „Leider wurden bisher VP-Anträge in mehreren Bezirken von der zuständigen Stadträtin Ulli Sima und den Wiener Linien blockiert, jetzt werden wir einen neuerlichen Anlauf machen.“

„Der 2A war eine wichtige Verbindung in die City, vor allem Seniorinnen und Senioren haben diese Alternative zur U-Bahn genützt“, ergänzt die Obfrau der neuen Volkspartei Neubau Christina Schlosser, die die Unterschriftenaktion initiiert hat und weiter: „Die Entscheidung der Wiener Linien, diese einzustellen war und ist für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar.“

"Die Citybusse sind in der Inneren Stadt längst zur Institution geworden, für Bewohnerinnen und Bewohner gleichermaßen wie für Besucher. Viele Bewohnerinnen und Bewohner, seien es ältere Menschen oder Familien, sind auf die Citybusse angewiesen", stellt der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl klar. Zentrale Anliege seien daher der dauerhafte Erhalt der Citybusse sowie eine Anbindung an andere Bezirke. "Dafür sollen die Linien weiter attraktiviert werden und für Bewohnerinnen und Bewohner, Arbeitnehmer, Unternehmen und Touristen den Bezirk erschließen", so Figl und verweist auf das "ÖVP-Zukunftskonzept für attraktive und nachhaltig abgesicherte Citybusse".

„Die Bevölkerung will den 2A zurück! Wir werden nicht locker lassen, bis wir die Wiener Linien überzeugt haben“, so die drei VP-Politiker abschließend.

