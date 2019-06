Für Mountainbike-Fans: Neues Singletrail-Angebot in Schladming-Dachstein

Strecken mit einer Länge von insgesamt 15 Km werden am 30.6. auf der Reiteralm eröffnet / Für eine bequeme Bike-Beförderung sorgt die Gondelbahn Preunegg Jet an fünf Tagen in der Woche

Schladming/Reiteralm (OTS) - Auf der Reiteralm in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein wird das Angebot für Mountainbiker ausgebaut. Ab Ende Juni stehen neu angelegte „Singletrails“ in der Länge von insgesamt 15 Kilometern zur Verfügung. Davon ist mehr als die Hälfte als leichte Route ausgewiesen und somit auch für Einsteiger und Familien bestens geeignet. Das gesamte Angebot umfasst nun sechs Trails – der Großteil ist bequem mit der Gondelbahn erreichbar. Nur für den „Gassl Trail“ ist ein Aufstieg mit rund 100 Höhenmetern erforderlich, dafür werden Biker mit einem einzigartigen Panoramablick auf das Dachsteinmassiv und die umliegende Bergwelt belohnt.



Alle Infos zum umfangreichen Mountainbike-Angebot in der steirischen Urlaubsregion gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/bike >>



