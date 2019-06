„Cello-Klavier-Rezital“ im Floridsdorfer Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ empfiehlt den Besuch einer Musik-Veranstaltung am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Unter dem Titel „Duo-Rezital Violoncello – Klavier“ konzertieren die Pianistin Jasna Tucovic und die Cellistin Vida Vujic. Auf dem stimmungsvollen Programm stehen ausgesuchte Kompositionen von Beethoven, Prokofiev und Schostakowitsch. Das Publikum wird um „Eintrittsspenden“ (pro Person 12 Euro) ersucht. Info: Telefon 271 96 24.

Nicht nur arrivierte Künstlerinnen und Künstler musizieren im Bezirksmuseum Floridsdorf im „Mautner Schlössl“ in der Prager Straße 33. Auch der Nachwuchs darf immer wieder auf die Bühne: Am Donnerstag, 27. Juni, fängt um 18.00 Uhr ein „Klassenabend“ mit talentierten Schülerinnen und Schülern der Musik-Pädagogin Eveline Karoh an. Die jungen Pianistinnen und Pianisten tragen klassische Kompositionen vor. Der Eintritt ist frei. Koordination: Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Kontaktaufnahme via E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Informationen über vielfältige Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf erhalten Interessierte vom ehrenamtlich agierenden Museumsleiter Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianistin Jasna Tucovic: www.kolarac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Jasna-Tucovic.doc

Cellistin Vida Vujic: www.vidavujic.com/navi.htm

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

