Bundespräsident Van der Bellen empfängt italienischen Präsidenten Sergio Mattarella zum Staatsbesuch

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird kommenden Montag 1. Juli und Dienstag 2. Juli 2019 den Präsidenten der Italienischen Republik Sergio Mattarella zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Wien und Salzburg empfangen. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren stehen ein Vier-Augen-Gespräch, ein Delegationsgespräch sowie Pressestatements auf dem Programm. Präsident Mattarella wird danach auch Bundeskanzlerin Bierlein, Nationalratspräsident Sobotka sowie Wiens Bürgermeister Ludwig treffen. Am Abend findet zu Ehren Präsident Mattarellas sowie seiner ihn begleitenden Tochter Laura Mattarella ein Staatsbankett im Schloss Belvedere statt. Am Dienstag steht ein Besuch in Salzburg mit einem Mittagessen auf Einladung von LH Haslauer sowie einem Spaziergang durch die Salzburger Altstadt auf dem Programm.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at