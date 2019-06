FPÖ-Wagner/Neubauer: „Pflegeversicherung wäre finanzielle Mehrbelastung für die österreichische Bevölkerung“

Wien (OTS) - „Durch das egoistische Verhalten von ÖVP-Chef Kurz, der die vorzeitige Auflösung der Koalition ausgerufen hat, wurde die so notwendige Pflegereform auf Eis gelegt. Dass innerhalb der ÖVP scheinbar nun auch noch der Ruf nach einer Pflegeversicherung laut wird, ist daher umso enttäuschender. Dies wäre nur eine finanzielle Mehrbelastung für die österreichische Bevölkerung“, erklärten heute die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Petra Wagner und der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenrings und FPÖ-Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer.

„Die zukünftige Sicherstellung der Finanzierung der Pflegereform hätte in der Koalition zwischen FPÖ und ÖVP noch besprochen werden sollen, es konnte in den laufenden Verhandlungen bis zum Mai 2019 darüber noch kein Konsens erzielt werden. Wir haben uns aber immer klar gegen neue Steuern und Abgaben ausgesprochen und für eine Reform des Systems, wodurch dieses kostengünstiger und effizienter gestaltet werden sollte“, betonte Neubauer.

„Für uns stehen die Menschen im Vordergrund und es ist uns daher ein großes Anliegen, auch eine menschenwürdige Pflege sicherzustellen. Dafür braucht es aber entsprechende Reformschritte, die detailliert erarbeitet werden müssen. Aus den verschiedenen Maßnahmen würden sich in weiterer Folge auch Einsparungspotentiale ergeben, die dann wiederum zur Sicherstellung der Finanzierung genutzt werden können. Hier gäbe es eine Reihe an Möglichkeiten wie beispielsweise die Umstrukturierung von Akutbetten im Spital auf Pflegebetten, der gezielte Einsatz aller Gesundheitsberufe und die Umstellung der häuslichen Pflege“, so Wagner, die selbst im Pflegebereich tätig ist.

„Dass die ÖVP nun von einer möglichen Pflegeversicherung und damit verbundenen Belastung für die arbeitende Bevölkerung spricht, zeigt auf jeden Fall wieder einmal deutlich, dass sie den mit uns eingeleiteten Reformweg verlassen haben“, erklärten Wagner und Neubauer.

