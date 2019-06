FW-Wien Baron: Offener Brief an WKW-Präsident Walter Ruck

WKW-Benko-Deal

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Präsident Ruck!

Das öffentliche Interesse an dem von Ihnen getätigten Immo-Deal mit der Firma SIGNA ist groß. Durch die Berichterstattung in den Medien ist der Eindruck entstanden, dass die Immobilien der Wirtschaftskammer Wien weit unter dem tatsächlichen Marktwert verkauft wurden.

In Ihrem offenen, an mich gerichteten Brief, vom 6. Juni 2019, ist es Ihnen nicht gelungen meine Bedenken bezüglich des Verkaufs der WKÖ Immobilien zu entkräften. Im Gegenteil, der von Ihnen behauptete Gewinn von 15 Millionen Euro ist durch nichts belegbar.

Daher darf ich zur Aufklärung der Sachlage folgende Fragen an Sie richten:

Welcher Gutachter hat den Verkehrswert der verkauften Immobilien 2017 erstellt? Warum wurde der Verkauf der Immobilien nicht öffentlich ausgeschrieben um beim Bestbieterverfahren den maximalen Verkaufserlös für die Wirtschaftskammer zu erzielen? Wie wurde der Verkaufswille der Wirtschaftskammer publiziert? War zum Zeitpunkt der Vertragsunterfertigung bereits bekannt, dass die beiden Immobilien zu der doppelten Summe nur wenige Tage nach Vertragsunterfertigung weiterverkauft werden? Wie viele Gebote gab es für die Immobilien? Gibt es noch Immobilien im Besitz der WKÖ die demnächst zum Verkauf stehen werden? Sind Provisionen bei diesem Verkauf bezahlt worden? Wenn ja wer waren die Empfänger? In welchen Gremien der Wirtschaftskammer Wien wurden die Beschlüsse zum Verkauf dieser Immobilien gefasst und wie lautet der Beschluss? Wie viele Immobilien sind noch im Besitz der Wiener Wirtschaftskammer?



Sehr geehrter Herr Präsident Ruck, ich darf Sie höflich und im Interesse der Öffentlichkeit ersuchen, die von mir gestellten Fragen im Sinne einer berechtigten Aufklärung, wahrheitsgetreu zu beantworten.



Mit freundlichen Grüßen

LAbg. Karl Baron

Präsident Freiheitliche Wirtschaft Wien

