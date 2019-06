Der AUGUSTIN räumt beim Objektiv-Fotopreis ab

Die Straßenzeitung reicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte beim »Österreichischen Preis für Pressefotografie« ein und gewinnt auf Anhieb in drei von insgesamt sechs Kategorien.

Wien (OTS) - Die Straßenzeitung AUGUSTIN wird von vielen »nur« als Sozialprojekt wahrgenommen, doch spätestens mit dem 24. Juni 2019, mit dem Tag der Verleihung der »Objektiv«-Fotopreise sollten keine Zweifel mehr darüber bestehen, dass es sich beim AUGUSTIN über das Sozialprojekt hinaus auch um eine Qualitätszeitung handelt: nicht weniger als drei von sechs Kategorien-Siege konnte die Straßenzeitung verbuchen. Darauf hätten wohl nicht einmal die wagemutigsten Branchen-Insider auch nur einen Cent getippt.

Dass der AUGUSTIN unter anderem in seiner Funktion als Sprachrohr der Mittellosen und Prekarisierten Kompetenz in Sachen (neue) Arbeitswelt vorzuweisen hat, liegt auf der Hand. Die Bestätigung erfolgte durch den Sieg von Nina Strasser in der Kategorie »Wirtschaft«. Die freie Journalistin und Lehrende an FH für Journalismus und Medienmanagement in Wien porträtierte für den AUGUSTIN in Text und Bild mit Erika Wieser die erste Baukranführerin in Österreich.

Gleich einen Doppelsieg konnte Heinz Stephan Tesarek verbuchen. Der bereits mehrfache Objektiv-Preisträger aus früheren Jahren fotografiert neuerdings auch für den AUGUSTIN. In der Kategorie »Fotoserien« gewann Tesarek mit der Bebilderung der Reportage von Sebastian Panny über die Wiener Wrestling-Szene mit dem Titel »Chabela, die Königin vom Kella«. In der Kategorie »Kunst und Kultur« konnte der vor allem mit seinen Aufnahmen aus Krisengebieten bekannte Fotograf mit einem Foto aus dem Fortuna, einem der letzten verbliebenen Erotikkinos in Wien (die Reportage verfasste Jonathan Weidenbruch) die Jury überzeugen. Beide Reportagen resultierten aus einer Kooperation aus der FH für Journalismus und Medienmanagement, dem Onlinemagazin www.zwischenzeit.com und dem AUGUSTIN.

Rückfragen & Kontakt:

Straßenzeitung AUGUSTIN

01 587 87 90 10

redaktion @ augustin.or.at

www.augustin.or.at