PHNIX: Markteinführung von zwei neuen R32-Inverter-EVI Hausheizungswärmepumpen in Europa

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - PHNIX, Chinas führender Wärmepumpenhersteller, bringt zwei schwere R32-Inverter-EVI-Hausheizungswärmepumpen in Europa auf den Markt. Peter Wang, stellvertretender Geschäftsführer und weltweiter Exportleiter bei PHNIX, verglich die Hausheizungswärmepumpe mit dem Kältemittel R410A. Die Wärmepumpe R32 hat ein Treibhauspotenzial von nur einem Drittel davon, sodass ihre Umweltleistung noch besser ist.

Die beiden bald in Europa erscheinenden Hausheizungswärmepumpen R32 Inverter EVI sind als 6 kW- oder 10 kW-Einheit erhältlich. Die beiden Modelle sind hauptsächlich für Hausheizungsanwendungen in neuen europäischen Gebäuden bestimmt. So kann beispielsweise eine 6 kW-Einheit den grundlegenden Heizbedarf eines 200 m2 großen Hauses decken. Die beiden R32-Modelle, die bald auf den Markt kommen und ein 20 kW-Produkt, das im vergangenen Jahr erschien, bilden eine komplette PHNIX R32-Inverter-EVI-Serie, so Jab Fan, Leiter des Geschäftsbereichs Häusliche Wärmeversorgung bei PHNIX.

Informationen zur R32-Inverter-EVI-Wärmepumpe - HeroPlus-Serie von PHNIX

Die PHNIX R32-HeroPlus-Serie von mit einem ErP-Label von A++ erreicht gemäß dem zertifizierten Labor von PHNIX eine Leistung von bis zu 60 °C bei Außenbedingungen von -30 °C. Das Gerät arbeitet effizient durch Fußbodenheizung, Gebläsekonvektoren oder Heiz- bzw. Kühlkörper. Wenn die Zieltemperatur nahe dem Sollwert liegt, verringert sich die Betriebsfrequenz der Geräte. Die Temperatur kann in 0,5-°C-Schritten geregelt werden.

Smart Colorful Touch Display: Das 5-Zoll-TFT-Display der PHNIX R32-HeroPlus-Serie verfügt über viele leistungsstarke Funktionen, wie z. B. Wassertemperaturkurvenanzeige, einfache Zeitwahl, Ein-Tasten-Mute und Mute-Timer. Es verfügt über mehrere Kontrollmodi und ist einfach zu bedienen. Das intelligente, farbenfrohe PHNIX-Touchdisplay wird Benutzern zweifellos ein einzigartiges Erlebnis bieten.

Neue PHNIX 4G-DTU Fernbedienung: Die PHNIX R32-HeroPlus-Serie ist im Inneren der Steuertafel mit einem 4G-DTU Modul ausgestattet, das automatisch mit dem Internet verbunden werden kann. Damit lassen sich alle Daten der Wärmepumpe in die Cloud (Server) übertragen, sodass Verkäufer und Benutzer die Wärmepumpe einfach steuern und den Betriebszustand des Gerätes überprüfen können.

Informationen zu PHNIX

PHNIX, ein führender Hersteller von Wärmepumpen in China, ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Fast 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere Überseemärkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und seine Produkte finden Sie unter www.phnix-e.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/926600/PHNIX.jpg

Rückfragen & Kontakt:

John Zhu

+86-20-39067742

john_zhu @ phnix.com