REMUS-SEBRING Group beschäftigt im Sommer 100! FerialpraktikantInnen

Voitsberg/Bärnbach (OTS) - Die REMUS-SEBRING Group nimmt in den Sommermonaten über 100! FerialpraktikantInnen auf. Diese werden in den unterschiedlichsten Bereichen in der Produktion sowie in der Verwaltung zum Einsatz kommen und damit erste berufliche Erfahrungen bei DEM Weltmarktführer für Sportauspuffanlagen sammeln.

Am Freitag, den 14.06.2019 wurden den PraktikantInnen im Rahmen eines Kick-Off-Events die Produktionsstandorte REMUS & SEBRING vorgestellt und erste Einblicke ins Unternehmen gewährt. Anschließend hatten die PraktikantInnen im Rahmen eines Get-Togethers bei Burger und REMUS Signature Cocktails die Möglichkeit sich auszutauschen und erste Kontakte untereinander zu knüpfen.

Bewerbungen nehmen wir gerne wieder ab Jänner 2020 entgegen!



Rückfragen & Kontakt:

Susanne Wurm, M.A.

HR Generalist



REMUS-SEBRING Group

s.wurm @ remus-sebring.com

Tel: +43 664 118 66 66

www.remus.at / www.sebring.at