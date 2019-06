AVISO: Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal präsentiert Siegerprojekt für die Zwischennutzung des Haschahofs

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Über die Zwischennutzung des Haschahofs ist eine Entscheidung gefallen, die Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal am kommenden Mittwoch, 9.00 Uhr, am historischen Gutshof in Favoriten präsentiert. Neben einem Vertreter der Gewinner sind bei der Präsentation auch Marcus Franz, Bezirksvorsteher von Favoriten, und wohnfonds-Geschäftsführer Gregor Puscher anwesend.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. (Schluss)

Präsentation Zwischennutzung Haschahof

Datum: 26.06.2019, 09:00 Uhr

Ort: Haschahof

Rosiwalgasse 211, 1100 Wien, Österreich

