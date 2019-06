Suning.com übernimmt Carrefour China, baut FMCG-Segment massiv aus

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com (das Unternehmen), die Fortune Global 500-Einzelhandelssparte von Suning Holdings Group, eines der größten Handelsunternehmen in China, hat heute den Erwerb einer 80-%-Beteiligung an Carrefour China zum Preis von 620 Mio. EUR (4,8 Mrd. RMB) bekanntgegeben. Wenn die Transaktion unter Dach und Fach ist, wird Suning.com der Mehrheitsaktionär von Carrefour China.

Nach der strategischen Akquisition der landesweit 37 Stores des chinesischen Gewerbeimmobilien-Riesen Wanda Group Anfang dieses Jahres beschleunigt Suning.com mit der Übernahme von Carrefour China seinen Wachstumskurs als Einzelhändler für alle Warenkategorien und festigt seine Marktposition im Handel mit schnelllebigen Konsumgütern (FMCG). Mit der Erweiterung des Portfolios an stationären Geschäften wird das Einkaufserlebnis für lokale Verbraucher weiter aufgewertet.

Als Chinas führender Omnichannel-Smart-Retailer arbeitet Suning.com seit seinen Anfängen an einem flächendeckenden Retail-Ökosystem mit Online- und Offline-Präsenz und Abdeckung aller Warenkategorien, um ein diversifiziertes Shopping-Erlebnis mit klarem Auftritt anzubieten, das Konsumenten jederzeit und überall genießen können. Suning.com und Carrefour China ergänzen sich perfekt. Mit der Übernahme der umfassenden Supermarkt-Ressourcen, einschließlich Laden- und Lieferkette, stärkt Suning.com seine Präsenz auf dem Markt für spezielle und neue Konsumgüter.

Die Carrefour Group ist einer der weltgrößten Einzelhändler. Carrefour China ist seit 1995 in China tätig und betreibt in den Land 210 Hypermärkte und 24 Minimärkte in 51 großen und mittelgroßen Städten Chinas mit 30 Millionen registrierten Kunden. 2018 hat das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,6 Mrd. EUR (28,5 Mrd. RMB) und ein EBITDA von 66 Mio. EUR (516 Mio. RMB) erwirtschaftet. Mit seinen Supermärkten/Minimärkten ist eines der 10 führenden chinesischen FMCG-Unternehmen des Jahres.

2019 arbeitet Suning.coms FMCG-Sparte am Ausbau ihrer Lieferkette und an der Aufwertung ihrer Shopping-Szenarien. Beim gerade zu Ende gegangenen 6/18 Shopping Festival verzeichnete Suning.com bei den FMCG-Bestellungen einen bemerkenswerten Zuwachs von 245 % Mit der Übernahme von Carrefour China werden Carrefours Erfahrung beim Supermarktbetrieb und Beschaffungsfunktionen mit Suning.coms Full-Scenario-Einzelhandelsmodell, mehrdimensionalem Logistiknetzwerk und innovativen digitalen Technologien zusammengeführt. Damit kann Suning.com seine Online-to-Offline-Strategie im FMCG-Einzelhandel weiterentwickeln und die Wettbewerbsstellung und Profitabilität beider Parteien stärken.

Als Spezialist für Smart Retail wird Suning.com die Digitalisierung der bestehenden Geschäfte von Carrefour China vorantreiben, um ein innovatives und ansprechendes Shopping-Erlebnis zu bieten. Durch die Vernetzung der mehr als 6.000 Suning Xiaodian mit Carrefour Chinas Outlets kann Suning mit seinem "Letzte-Meile"-Lieferservice mehr Verbraucher bei geringeren Kosten und höherer Effizienz bedienen.

Tian Rui, Vice President von Suning.com, sagte: "Geplant ist die Zusammenführung der verschiedenen Geschäftsmodelle von Suning wie Redbaby, JIWU, Suning Financial Services, SuFresh und Suning Xiaodians Immediate Delivery mit Carrefour Chinas Geschäften in den zentralen Geschäfts- und Wohnbezirken von chinesischen Städten der ersten und zweiten Reihe. Mit innovativen Einzelhandelsgeschäften und besseren Kernleistungen können wir die Ansprüche der Verbraucher besser erfüllen. Die 400 Millionen registrierten Suning.com-Nutzer im Einzelhandelssegment werden mit Carrefour Chinas Mitgliedersystem kombiniert, was den Kundennutzen deutlich erhöht."

Informationen zu Suning.com

Suning.com ist ein führendes chinesisches Smart Retail-Unternehmen im O2O-Segment (Online-to-Offline). Im Zeitalter von Internet, Internet der Dinge und Big Data setzt Suning seine langfristige Strategie der Integration von Smart Retail und O2O, Abdeckung aller Warenkategorien, Omnichannel-Vertrieb, globaler Expansion, logistischen Cloud-Diensten, Daten-Cloud und finanziellen Cloud-Diensten fort. Daraus entstehen Shopping-Lösungen für stationären Handel, PC, Mobilgeräte und private TV.

Ende 2018 gehörten zum in- und ausländischen Einzelhandelsnetzwerk von Suning.com mehr als 11.000 Stores, einschließlich Suning.com Plaza, Suning Cloud Store, SuFresh, Redbaby, JIWU, Motor Company, Suning.com Direct-sales Store und Suning CVS. Suning.coms Online-Geschäft hat durch Direktvertrieb und offenes, plattformübergreifendes operatives Geschäft ein starkes Wachstum verzeichnet und Suning in die Dreierspitze der chinesischen B2C-Plattformen katapultiert. Suning.com wird in der Liste der Fortune Global 500 (2018) geführt.Weitere Informationen finden Sie unter

www.suning.cn .

Informationen zu Carrefour

Die Carrefour Group ist einer der weltgrößten Lebensmittel-Einzelhändler mit einem mehrformatigen Netzwerk von mehr als 12.000 Geschäften in über 30 Ländern. Carrefour zählt weltweit 105 Millionen Kunden und hat 2018 einen Umsatz von 84,9 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die Group beschäftigt mehr als 360.000 Mitarbeiter, die Carrefour zum weltweit führenden Lebensmittel-Einzelhändler gemacht haben, der Tag für Tag hochwertige Lebensmittel anbietet, und das flächendeckend und kostengünstig.

Weitere Informationen finden Sie auf www.carrefour.com , Twitter (@CarrefourGroup) und LinkedIn (Carrefour).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927214/Suning_com_Headquater.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Presseanfragen: Edd Ross

H+K Strategies (London)

Edd.Ross @ HKstrategies.com

+44 207 973 4470



Lyrin Lin

International Communication of Suning Holdings Group

lyrin.lin @ suninggroup.com

+86 185 6166 7227