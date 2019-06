Korrektur zu OTS0124: „OUTSTANDING!“ – Das neue Magazin von AUSTRIAN LOGISTICS

WEKA Industrie Medien realisieren das Magazin im Auftrag des BMVIT.

Korrektur zu OTS_20190624_OTS0124

Wien (OTS) - Die Initiative AUSTRIAN LOGISTICS verfolgt das Ziel, die exzellenten, weltweit erbrachten Leistungen österreichischer Logistik hervorzuheben. Außerdem sollen der ganzheitliche Nutzen der Disziplin Logistik und ihr vernetzender Beitrag zur Wirtschaft aufgezeigt werden.

Mit „OUTSTANDING!“ gibt es nun auch ein Magazin zu AUSTRIAN LOGISTICS. Das von WEKA Industrie Medien umgesetzte Printprodukt beleuchtet unter anderem die verschiedenen Transport-Modalitäten, die vielfältigen Ausbildungs-Wege in der Logistik, aktuelle Logistik-Forschungsprojekte sowie spannende Logistik-Startups.

Das Magazin kann hier in deutscher und in englische Sprache sowie in barrierefreier Version kostenlos abgerufen werden: https://www.austrianlogistics.at/news

Rückfragen & Kontakt:

WEKA Industrie Medien Redaktion

01/97000–416



BM für Verkehr, Innovation und Technologie

Elisabeth Hechenleitner, Pressesprecherin

01/71162-658010

elisabeth.hechenleitner @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at