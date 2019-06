„Musik und Wiener Lust“ am 26.6. im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) organisiert einen unterhaltsamen „Abend mit Musik und Wiener Lust“ mit der Wiener Künstlerin Naama Isabelle Fassbinder: Am Mittwoch, 26. Juni, ab 18.30 Uhr, liest die Schauspielerin und Sängerin aus dem Arthur Schnitzler-Werk „Traumnovelle“. Sowohl Schnitzlers Worte als auch allerhand „schamlos liederliche Lieder“ stehen auf dem Programm. Fassbinder fordert ihr Publikum auf: „Treten Sie ein in das weite Land der Träume und Sehnsüchte im Rausch der goldenen 1920er-Jahre...“. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum werden erbeten. Auskunft: Telefon 4000/02 127. Kontaktaufnahme mit dem freiwillig engagierten Museumsleiter, Georg Friedler, per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Arthur Schnitzler (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Arthur_Schnitzler

Rezitatorin, Mimin und Sängerin Naama Isabelle Fassbinder: http://naama-isabelle-fassbinder.eu/ueber-mich/

Naama Isabelle Fassbinder - Energetik und Kinesiologie: www.naama-harmonie.eu/

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

