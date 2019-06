Reminder: „FLORA PHOTOGRAPHICA. Die Zeit dazwischen“ Fotografien von Petra Lutnyk von 26. Juni bis 6. Oktober 2019

Presserundgang am Dienstag, den 25. Juni 2019, um 17:00 Uhr im Saal 50

Wien (OTS) - Mit:



Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl , Generaldirektor des NHM Wien

, Univ.-Prof. Dr. Eva Sturm , Lehrtätigkeiten und Buchpublikationen, u.a. über das Sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst

Petra Lutnyk, Künstlerin



Eine künstlerisch-fotografische Untersuchung von Pflanzen in den verschiedenen Winterstadien.

Kunst positioniert sich heute oft an der Schnittstelle zur Wissenschaft und bietet dadurch eine interessante Ergänzung zum wissenschaftlichen Blick.

In diesem Projekt geht es um die Phase des Verfalls und der Ruhepause unserer Pflanzen im Winter, die mit künstlerischen Mitteln untersucht wird.

Es handelt sich um eine Vegetationsphase, der im Alltag wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. So hat sich dieses Projekt zur Aufgabe gestellt, das Sichtbare, aber nicht Wahrgenommene, durch die Vergrößerung und die Verortung in einem fremden Lebensraum sichtbar zu machen. Was immer wieder zu überraschenden Aha-Erlebnissen führen kann, wenn man in den sensiblen, fast gemalt wirkenden Bildern eine geliebte Gartenpflanze neu entdeckt.

Ausgestellt sind 52 Makrofotografien, Fine-Art Pigmentdrucke auf Baumwollpapier.

Petra Lutnyk, geb. 1962, Studium an der Universität für angewandte Kunst, Meisterklasse Peter Weibel.

Lehrtätigkeit für Kunst und Gestaltung, für Fotografie und Keramik. Internationale Einzel- und Gruppenausstellungen.



Anmeldungen zum Presserundgang bitte an: presse @ nhm-wien.ac.at

Pressematerial zum Download:

www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2019

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien,

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Verena Randolf

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 411

verena.randolf @ nhm-wien.ac.at