GRAS freut sich über neue ÖH-Bundesvertretung

Adrijana Novaković zur ÖH-Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) freuen sich über die heutige Wahl der Vorsitzenden der ÖH-Bundesvertretung. Adrijana Novaković wurde mit großer Mehrheit über Fraktions- und Koaltionsgrenzen hinaus gewählt. “Wir starten mit voller Energie in die nächsten zwei Jahre und setzen uns lautstark für eine Grüne Uni, ein freies Studium und ein gutes Klima an Österreichs Hochschulen ein!”, sagt Novaković.

“Mit 13 Mandaten sind wir als GRAS auch in der nächsten Periode stark vertreten und können uns so für eine Hochschule einsetzen, die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leistet. Wir treten für ein Studium ein, in dem wir frei studieren und uns frei entfalten können. Mit der GRAS wird es eine ÖH geben, die sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Rolle bewusst ist und lautstark für die Rechte und Interessen der Studierenden auftritt”, so Novaković weiter

“Wir freuen uns auf die nächsten zwei Jahre und sind zuversichtlich, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Koalitionspartner_innen geben wird”, so Novaković abschließend.





