Josefstadt: Rofrano-Abend „Familie Mozart“ am 25.6.

Wien (OTS/RK) - Der „Klub Rofrano – Kulturverein Josefstadt“ bittet am Dienstag, 25. Juni, zu einem stimmungsvollen Konzert mit dem Titel „Eine Familie namens Mozart“. Schauplatz des Musik-Abends ist der Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock). Anfang: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Das Ensemble „Concilium musicum Wien“ interpretiert Klavier-Quartette und Divertimenti der Familie Mozart. Vorgetragen werden exquisite Werke von Franz Xaver Mozart, Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Anlass für die erbauliche Veranstaltung ist der 300. Geburtstag des Tonsetzers Leopold Mozart (1719 – 1787). Christoph Traxler (Klavier), Christoph Angerer (Violine und Viola), Milan Nicolic (Violine) sowie Michaela Skrieckova (Violoncello) erfreuen das Publikum. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0676/588 00 16 und E-Mail klubrofrano@gmail.com.

Die ehrenamtlich arbeitende Museumsleiterin Maria Ettl gibt gerne Auskunft über vielerlei kulturelle Aktivitäten in den Museumsräumlichkeiten im 8. Bezirk in der Schmidgasse 18. Die Bezirkshistorikerin ist unter der Telefonnummer 403 64 15 erreichbar. E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Concilium musicum Wien: www.concilium.at/

Leopold Mozart (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Leopold_Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wolfgang_Amadeus_Mozart

Franz Xaver Mozart (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Xaver_Wolfgang_Mozart

