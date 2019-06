B&C und Berndorf gründen gemeinsam große Bildungsstiftung

„MEGA Bildungsstiftung“ entsteht: Über fünf Millionen Euro für Projekte und Innovationen an Österreichs Schulen

Wien (OTS) - 24.6.2019 – Die B&C Privatstiftung und die Berndorf Privatstiftung gründen und dotieren gemeinsam eine große Bildungsstiftung: Die neue „MEGA Bildungsstiftung“ wird überregional und österreichweit langfristig wirksame Bildungsprojekte initiieren, finanzieren und in Zusammenarbeit mit Institutionen sowie schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen. MEGA steht für „Multiple Education Grants Austria“.



Der inhaltliche Schwerpunkt der MEGA Bildungsstiftung wird in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“ liegen. Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung bündeln die B&C Privatstiftung und Berndorf ihre Ressourcen und Aktivitäten im Bereich der Bildungsförderung, um gemeinsam größere Projekte schneller und effektiver umsetzen zu können.



Die beiden Gründer bauen damit nicht nur ihr bisheriges Engagement im Bildungsbereich aus, sie reagieren auch auf Experten und aktuelle Studien, die Österreichs Bildungssystem großen Aufholbedarf in den Bereichen Talente-Förderung und Wirtschaftsbildung attestieren.



B&C und Berndorf stellen über fünf Millionen Euro für Innovationen in Schulen zur Verfügung



Zum Start wird die MEGA Bildungsstiftung mit einem Budget von über fünf Millionen Euro aus den Mitteln der beiden Gründerstiftungen ausgestattet, danach erfolgen weitere, jährliche Dotierungen durch die Stifter. Diese Mittel werden direkt in Entwicklung und Ausbau von innovativen Schul- und Bildungsprojekten fließen, die dann in enger Zusammenarbeit mit Experten, öffentlichen Einrichtungen und Bildungs-NGOs in ganz Österreich umgesetzt werden.



Dr. Mariella Schurz, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung und für die Förderungen der Stiftung zuständig: „Mit der MEGA Bildungsstiftung unterstützen wir unser Bildungssystem und seine Akteure dabei, innovative Formen von Wissensvermittlung und nachhaltige Talente-Förderung österreichweit umzusetzen. Ein modernes, effizientes Bildungssystem ist ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes und damit für den Wohlstand unseres Landes.“



„Die B&C Privatstiftung fördert ihrem Stiftungszweck entsprechend Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen Beitrag zu Wirtschaftskompetenz und Unternehmertum in Österreich leisten. Wir sind davon überzeugt, dass die MEGA Bildungsstiftung in diesen Bereichen viel bewegen wird. Die Bildungsstiftung wird von der B&C Privatstiftung dauerhaft dotiert werden, wodurch ihre Aktivitäten langfristig sichergestellt sind“, so Schurz weiter.



Norbert Zimmermann, Vorstandsmitglied der Berndorf Privatstiftung: „Die Berndorf Privatstiftung unterstützt seit Jahren Projekte und Organisationen, die sich für mehr Chancenfairness und eine Verbesserung des Zugangs zum Bildungssystem für alle Bevölkerungsgruppen einsetzen. Durch die Zusammenarbeit mit der B&C Privatstiftung und die Bündelung unserer Aktivitäten und Ressourcen in der MEGA Bildungsstiftung können wir in Zukunft deutlich größere Projekte umsetzen, und das in ganz Österreich. Ein Ziel ist natürlich auch, weitere Stiftungen, Unternehmen und Institutionen zu mehr Engagement und Kooperationen im Schul- und Bildungsbereich zu motivieren. Die MEGA Bildungsstiftung sieht sich hier als Drehscheibe und offene Koordinationsplattform für alle, die bereit sind, Pädagoginnen und Pädagogen sowie österreichische Schulen zu unterstützen.“



MEGA Bildungsstiftung: Drehscheibe und Koordinationsplattform für Kooperationen im Bildungsbereich entsteht



An der Gründung und Entwicklung der MEGA Bildungsstiftung waren und sind zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen beteiligt. So brachte sich auch der ehemalige Politiker Matthias Strolz in der Gründungsphase besonders aktiv ein. Er wird der MEGA Bildungsstiftung als Mitglied des Expertenbeirates zur Seite stehen.



Dr. Matthias Strolz: „Bildung war schon immer mein Herzensthema. Es freut mich daher sehr, dass ich als Ideengeber für die MEGA Bildungsstiftung und ihre zukünftigen Aktivitäten mitwirken kann. Es gibt im Bildungsbereich unendlich viel zu tun. Wir müssen die Bildungschancen für alle Kinder in Österreich verbessern und verborgene Talente heben. Gleichzeitig brauchen Schulleiter und Pädagogen viel mehr Unterstützung, um Kooperationsprojekte und Innovationen im Schulalltag tatsächlich umsetzen zu können.“



Kick-off im August beim Europäischen Forum Alpbach: Schwerpunkte, Arbeits- und Förderprogramme werden gemeinsam mit Experten, NGOs und Institutionen entwickelt.



In einem ersten Schritt laden die MEGA Bildungsstiftung und ihre Gründer nun alle im Bildungsbereich tätigen Organisationen und Institutionen zur gemeinsamen Entwicklung von Projekten und eines langfristigen Aktionsplanes ein. Der Startevent dazu wird im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach im August dieses Jahres stattfinden. Ab September 2019 wird die MEGA Bildungsstiftung mit einem eigenen Büro in Wien operativ tätig werden, erste Projektinitiativen umsetzen und konkrete Förderprogramme entwickeln, die bereits im Jahr 2020 zur Anwendung kommen sollen.



Bessere Vernetzung und langfristige Förderung von Projekten und Initiativen



Schon jetzt geplant sind die Umsetzung einer Informations- und Kommunikationsplattform im Internet, die zu einer besseren Vernetzung aller privaten und öffentlichen Gestalter der Bildungslandschaft beitragen soll, sowie ein öffentlicher „Call“ und Wettbewerb, bei dem innovative Bildungsprojekte und Ideen gesammelt, prämiert und zur österreichweiten Umsetzung gebracht werden.





MEGA Bildungsstiftung: Aktuelles Steuerrecht behindert Spenden und Förderungen an österreichische Schulen. Benachteiligung von Schulen und Bildungs-NGOs gegenüber Universitäten muss beseitigt werden.



Im Zuge der Gründung der neuen MEGA Bildungsstiftung sind B&C und Berndorf auf massive steuerrechtliche Probleme und Hürden gestoßen, die privates Sponsoring und Förderungen der heimischen Schul- und Bildungslandschaft enorm behindern.



Während Ausschüttungen von Stiftungen an Begünstigte und Institutionen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der Universitäten und der Erwachsenenbildung sinnvollerweise von der Kapitalertragsteuer befreit sind, gilt dies – vollkommen unverständlich – nicht für Förderungen und Zuwendungen an österreichische Schulen und Bildungs-NGOs. Stiftungen müssen von ihren geleisteten Zuwendungen an Schulen 27,5 Prozent als „Kapitalertragsteuer“ an den Finanzminister abliefern.



„Der Finanzminister verdient damit an privaten Spenden, die direkt in österreichischen Schulen landen sollten und von diesen dringend gebraucht werden. Dieser Systemfehler und die Benachteiligung von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sollte von der kommenden Bundesregierung sofort behoben werden“, so Norbert Zimmermann.



Zuwendungen von Stiftungen an österreichische Bildungseinrichtungen würden bei einer steuerrechtlichen Gleichstellung von Spenden an Schulen massiv steigen und sich insgesamt sogar positiv auf das Bildungsbudget auswirken.



„Auch die Höhe der Gesamtdotierung der Bildungsstiftung durch die zukünftigen Dotierungen seitens B&C und Berndorf Privatstiftung – und damit, was an heimische Schulen und Bildungsprojekte tatsächlich ausgeschüttet werden kann – ist direkt von dieser dringend notwendigen Gesetzesänderung abhängig“, so Norbert Zimmermann abschließend.



Über die Gründer der MEGA Bildungsstiftung



Die B&C Privatstiftung (http://www.bcstiftung.at) ist über ihre B&C Industrieholding Mehrheitsaktionärin der heimischen Industrieunternehmen Lenzing AG, AMAG Austria Metall AG und der Semperit AG Holding. Neben der Beteiligung und dem Ausbau von für den Wirtschaftsstandort Österreich relevanten Unternehmen engagiert sich die B&C-Gruppe umfassend im Bereich Förderung von Unternehmertum in Österreich einschließlich der Forschungs- und Bildungsförderung (Houskapreis, B&C Bildungspreis, Stiftungsprofessuren etc.).



Die Berndorf Privatstiftung (https://www.berndorf.at/de/privatstiftung.php) unterstützt innerhalb und außerhalb der Berndorf Unternehmensgruppe Projekte, Initiativen oder Institutionen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in den Bereichen unternehmerisches Handeln, Soziales, Bildung und Kultur, mit dem Ziel, den Zugang zu Bildungsangeboten für alle Bevölkerungsgruppen so einfach wie möglich zu gestalten.



