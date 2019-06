„Indian Spirit“-Konzerte in den Bezirken 16, 9 und 2

„KULT“-Termine am 26.6., 27.6. und 29.6.: Rabitsch & Pawlik Quartett mit Tabla-Spieler aus Indien. Info: 0664/24 11 767

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ setzt das erfolgreiche Musik- und Kulinarik-Projekt „Jazz & Genusstag“ fort. Die nächsten Veranstaltungen haben das Motto „Indian Spirit“: Am Mittwoch, 26. Juni, beginnt die Feier im 16. Bezirk am „Brunnenmarkt“ (Piazza am Yppenplatz) um 18.00 Uhr. Der Blues-Profi Erik Trauner (Gitarre/Gesang), bekannt von der „Mojo Blues Band“, spielt Standards und Eigenkompositionen. Um 19.30 Uhr und um 20.45 Uhr musiziert das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ mit dem Tabla-Virtuosen Vinayak Netke aus Mumbai. Der Eintritt ist gratis. Bei schlechter Wetterlage: „Fania Bar“ (Yppenplatz). Auskünfte: Telefon 0664/24 11 767.

Ein weiterer „Jazz & Genusstag“ mit der Devise „Indian Spirit“ findet im 9. Bezirk auf dem Servitenplatz (bei Schlechtwetter: Pfarrzentrum Servitengasse 9) statt: Am Donnerstag, 27. Juni, ab 16.30 Uhr, ist dort das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ mit einem attraktiven Weltmusik-Programm mit starken indischen Einflüssen zu hören. Der Zutritt ist gratis. Infos per E-Mail: office@michaelarabitsch.com.

Im 2. Bezirk auf dem „AGORA“-Areal (zwischen Schwedenbrücke und Aspernbrücke) kommt es bei einem „Jazz & Genusstag“ am Samstag, 29. Juni, zu einer feinen Kombination von Musik plus Literatur. Für vielfältige Weltmusik, jazzige Klänge und indische Rhythmen sorgt ab 18.00 Uhr das international aktive „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ (Michaela Rabitsch: Gesang, Trompete und Flügelhorn, Robert Pawlik: Gitarre, Stefan „Pista“ Bartus: Bass, Vinayak Netke: Tablas). Der Autor Christian Schreibmüller konfrontiert das Publikum mit einer „Kannibalen-Romanze“. Der Eintritt ist frei. Internet-Info: https://michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

Christian Schreibmüller („Poetry Slam“): www.poetryslam.at/poet_christian_schreibmueller.html

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

