Kommunikationsexperte Thomas Huemer neuer Partner bei Gaisberg Consulting

Wien (OTS) - Kommunikationsexperte Thomas Huemer steigt mit 1. Juli 2019 bei Gaisberg Consulting, einer der führenden strategischen Kommunikationsberatungen mit Sitz in Wien, ein. Schwerpunkte seines Engagements werden in den Bereichen Litigation-PR, Krisenkommunikation sowie in der strategischen Beratung der Kunden liegen. Thomas Huemer ergänzt und stärkt damit perfekt das Portfolio von Gaisberg Consulting.

Thomas Huemer ist ein ausgewiesener Experte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in vielfältigen, internationalen wie nationalen Kommunikationsfeldern. Er verfügt über ein fundiertes Knowhow in den Bereichen Strategieentwicklung, internationale M&A Projekte, internationale Kommunikationsarbeit, Crisis Communications sowie Litigation PR.



Vor seinem Einstieg als Partner bei Gaisberg Consulting war Huemer - er ist Historiker und Politikwissenschaftler – als Kommunikationschef der international tätigen Schweighofer Gruppe (2017 – 2019), als Head of Corporate Communications bei der Meinl Bank AG (2009 – 2016) und als Pressesprecher des Öl- und Erdgaskonzerns OMV (2001 bis 2009) tätig. Davor leitete Thomas Huemer die Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretung für Architekten und Ingenieurkonsulenten. Am Beginn seiner Karriere arbeitete Huemer im Parlamentsklub des Liberalen Forums als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Pressereferent.

Thomas Huemer: „Ich freue mich sehr auf die KollegInnen und die Arbeit für die Kunden bei Gaisberg Consulting. Diese Agentur verfügt über Österreichs Grenzen hinaus über einen exzellenten Ruf und dort meine Erfahrung einbringen zu dürfen, ist eine tolle Sache.“ Sandra Luger, geschäftsführende Gesellschafterin von Gaisberg: „Thomas Huemer ist für uns ein ‚perfect match‘. Mit ihm werden wir unsere Stärke, Kunden bei großen Herausforderungen schnell, strategisch und umfassend zu betreuen, noch weiter ausbauen können.“

Über Gaisberg Consulting

Professionelle Kommunikationslösungen, wenn‘s ums Ganze geht: Gaisberg Consulting ist eine der führenden strategischen Kommunikationsberatungen für Sondersituationen mit Sitz in Wien. Als Experten für High Stakes Communications sind wir auf Crisis, Litigation, Change und Finance spezialisiert. Detaillierte Informationen zu Gaisberg Consulting und dem Team finden Sie unter www.gaisberg.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting GmbH

Christiane Berghold

Lugeck 4, 1010 Wien

Tel: +43 1 522 78 04

christiane.berghold @ gaisberg.eu