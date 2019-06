PK younion, MTD Austria und AK Wien: So halten wir das Gesundheitswesen am Laufen!

Präsentation einer Studie über Personalbedarf im Gesundheitswesen, 28.6.2019

Wien (OTS) - Eine der brennendsten Fragen unserer Zeit ist die Personalknappheit in den Gesundheitsberufen.

In der öffentlichen Diskussion rund um den Personalmangel im Bereich der Pflege und Gesundheit kommen gewöhnlich nur die Berufsgruppen der Ärzte und Ärztinnen und in letzter Zeit auch die Pflegeberufe vor. Vollkommen unbeachtet ist die Situation der gehobenen medizinisch-technischen Dienste. Ein Knackpunkt, denn im Gesundheitswesen und damit im Bereich der Gesundheitsberufe stehen in den kommenden Jahren grundlegende Änderungen an. Um dafür gerüstet zu sein, braucht es Informationen über das aktuelle Personalangebot der gehobenen medizinisch-technischen Berufe und auch Aussagen über den zukünftigen Bedarf.

Der Fachausschuss für Gesundheitsberufe hat gemeinsam mit der AK Wien und MTD-Austria eine Studie in Auftrag gegeben, die die sieben gehobenen medizinisch-technischen Dienste näher beleuchtet und den Personalbedarf dieser Berufe für die nächsten Jahre berechnet. Die ersten Ergebnisse der Studie sowie die daraus abgeleiteten Forderungen werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz von younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Dachverband MTD-Austria und AK Wien vorgestellt.

PK „So halten wir das Gesundheitswesen am Laufen!“

mit

Andrea Wadsack, younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Vorsitzende des Fachausschusses Gesundheitsberufe

Gabriele Jaksch, Präsidentin des Dachverbandes der gehobenen medizinisch-technischen Dienste Österreichs, MTD-Austria

Silvia Rosoli, Leiterin der Abt. Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik, AK Wien

Freitag, 28. Juni 2019, 10.00 Uhr

Ort:

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Maria Theresien Straße 11, 1. Stock

