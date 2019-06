ActiveViam erhält Investition von Guidepost Growth Equity

Boston (ots/PRNewswire) - ActiveViam, ein führender Anbieter von In-Memory-Datenanalyse-Softwarelösungen, konzipiert für die hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Datenvolumen von Finanzdienstleistungs- und Einzelhandelsanwendungen, gab heute eine Minderheits-Wachstumskapitalinvestition von Guidepost Growth Equity bekannt. Dies ist die erste externe Investition in das 15 Jahre alte Unternehmen, die Innovationen beschleunigen und die Führungsposition von ActiveViam sowohl im Finanzdienstleistungs- als auch im Einzelhandelsmarkt ausbauen wird.

ActiveViams intuitive, flexible Plattform aggregiert große Mengen an unterschiedlichen Daten und betreibt Betriebsanalysen und Datenvisualisierungen in Echtzeit, damit Kunden bessere Entscheidungen schneller treffen können. ActiveViam bedient globale Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Börsen und andere Finanzdienstleister, indem es diese Kunden in die Lage versetzt, Kapital proaktiv und präziser einzusetzen, Risiken zu managen, die Handelsleistung zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zu sichern. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus sofort einsatzfähigen Anwendungen und einem Platform-Build-Ansatz liefert ActiveViam Lösungen für Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiken sowie FRTB und eine Vielzahl anderer Baseler Vorschriften.

Darüber hinaus ermöglicht es ActiveViam Einzelhändlern, Waren dynamisch zu bepreisen und Bestände in einem Omni-Channel-Ökosystem zu optimieren. Führende Finanzinstitute wie HSBC, ING, Nomura, Société Générale, Freddie Mac und CME und internationale Einzelhändler wie Monoprix, Feu Vert, Leroy Merlin und Intermarché vertrauen auf ActiveViam.

Die Firma unterhält zudem starke Entwicklungs- und Markteinführungspartnerschaften mit Microsoft, MSCI, Calypso und Numerix, um nur einige zu nennen.

"Wir haben ActiveViam gegründet, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, zeitnahe Entscheidungen über schnelllebige Daten zu treffen, wenn bestehende Systeme diese Anforderungen nicht erfüllen konnten. Finanzdienstleister und Einzelhandelsunternehmen brauchen verwertbare Informationen aus sich schnell ändernden Betriebsdaten in Echtzeit, und wir entwickeln ActivePilot, unsere In-Memory-Analyseplattform, und zusätzliche Geschäftsanwendungen kontinuierlich weiter, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Guidepost wird uns helfen, diese Initiativen zu beschleunigen", so Allen Whipple, Mitbegründer und Managing Director von ActiveViam.

"Wir freuen uns darauf, mit ActiveViam und seinem hervorragenden Führungsteam in der nächsten Phase für schnelles Wachstum zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen verfügt über eine überzeugende Marktvision, hat eine branchenführende Plattform mit einer innovativen Produkt-Roadmap aufgebaut und kann eine außergewöhnliche Kundenbindung vorweisen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ActiveViam, um das Wachstum in bestehenden und neuen Märkten zu beschleunigen und seine Führungsposition im breiteren Markt für In-Memory-Datenanalysen weiter auszubauen", so Russ Pyle, Managing Partner von Guidepost Growth Equity.

Und Gene Nogi von Guidepost Growth Equity fügte hinzu: "Wir sehen ActiveViam als eine transformative Plattform mit leistungsstarken und einzigartigen Funktionen und Anwendungsfällen, für die sich Legacy-Lösungen als unzureichend herausgestellt haben und in einer anspruchsvollen Datenumgebung kontinuierlich überstrapaziert werden. Wir freuen uns darauf, die Vision und das beträchtliche Wachstum von ActiveViam zu unterstützen."

Im Rahmen der Investition werden Russ Pyle und Gene Nogi dem Vorstand von ActiveViam beitreten.

Informationen zu ActiveViam:

ActiveViam bietet präzise Analyseplattformen, die Unternehmen im Finanz- und Handelsbereich zu schnelleren und besseren Entscheidungen verhelfen. Wir sehen unsere Mission darin, Datenanalyselösungen bereitzustellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Zukunft zu verändern. In der Praxis bedeutet dies, dass Geschäftsanwender schnellere und bessere Entscheidungen treffen, sei es beim Erkennen von Abweichungen, dem Messen von Risiken, der Reaktion auf ungeplante Ereignisse oder der Auswahl bestmöglicher Vorgehensweisen oder dem Durchspielen von Alternativen. Dies erreichen wir, indem wir unsere einzigartige Technologieexpertise und unser Business-Know-how kombinieren, um Erkenntnisse zu liefern, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Oder wie es ein Kunde einmal ausgedrückt hat: "Ohne ActivePivot tappen Entscheider im Dunkeln." Unser Name ActiveViam ist Ausdruck unserer Mission. "Aut inveniam viam aut faciam" bedeutet auf Lateinisch "Ich werde einen Weg finden oder einen Weg schaffen" und reflektiert damit unsere kontinuierlichen Bemühungen, die Grenzen dessen zu erweitern, was die Datenanalyse für unsere Kunden leisten kann. Wir verfügen über Niederlassungen in London, New York, Paris, Singapur und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf activeviam.com.

Informationen zu Guidepost Growth Equity:

Guidepost Growth Equity ist eine namhafte Firma für Wachstumskapital, die mit Technologieunternehmen zusammenarbeitet, um innovative Lösungen auf großen, dynamischen Märkten anzubieten, darunter Lösungen für Software und technologiegestützte Services, Kommunikation und Intrastruktur sowie Daten- und Informationsdienste. Zu aktuellen und früheren Investitionen zählen OutSystems, WP Engine, Dyn (von Oracle übernommen), Jive Communications (von LogMeIn übernommen) und ProtoLabs (IPO an der NYSE). Guidepost Growth Equity bietet flexibles Kapital, operative Unterstützung und strategische Beratung, die notwendig sind, um den anhaltenden Erfolg von Unternehmen in der Wachstumsphase zu unterstützen. Die Firma verfügt über ein verwaltetes Kapital von über 1 Milliarde US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf guidepostgrowth.com.

