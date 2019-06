Vereinte Nationen zeichnete AMS und Bietergemeinschaft Update Training, ABZ und BFI mit „Public Service Award 2019“ aus

Prämiert wurde das Projekt „Kompetenzchecks für Frauen“ – Die Preisträger weltweit sind https://youtu.be/goxGqQ0OyBs

Wien (OTS) - Die Vereinten Nationen zeichneten das Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich und die Bietergemeinschaft Update Training, ABZ*AUSTRIA und BFI Wien mit dem "United Public Service Award 2019" aus. Der Preis der Vereinten Nationen wurde in der Kategorie "Gender Equality" für die Region Europa heute, am 24. Juni, in Baku verliehen. Für den Preis eingereicht wurde das AMS Projekt "Kompetenzchecks für Frauen", das seit Herbst 2015 im Auftrag des AMS von der Bietergemeinschaft Update Training, ABZ Austria und Bfi Wien durchgeführt wird.

„Zu Beginn der Flüchtlingskrise wurden vom AMS europaweit einzigartig erstmals Kompetenzchecks in den jeweiligen Muttersprachen durchgeführt, um im Sinne einer raschen Integration in den Arbeitsmarkt die mitgebrachten Qualifikationen der Flüchtlinge zu heben. Mit dem Projekt „Kompetenzchecks für Frauen“ wurden geschlechtsspezifische Hürden abgebaut und die Chancengleichheit der weiblichen Flüchtlinge vor allem aus den Ländern des mittleren Ostens sichergestellt, um Frauen den gleichberechtigten Zugang zu Arbeit und Ausbildung zu ermöglichen“, erklärte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich. „Gerade bei Frauen stellen wir beim Kompetenzcheck oft fest, dass sie zwar häufig eine gute Ausbildung - mitunter sogar auf akademischem Niveau - haben, aber noch gar nicht in ihrem Berufsfeld gearbeitet haben. Der Kompetenzcheck unterstützt dabei, einen Berufswunsch zu konkretisieren und weist Wege, wie wir die Frauen zu einem österreichischen Bildungsabschluss und ins Erwerbsleben begleiten können“, betonte Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin des AMS Wien. „Migrantinnen werden oft mit der ernüchternden Erkenntnis konfrontiert, dass ihre formalen und non-formalen beruflichen Ausbildungen hier in Österreich 'nichts wert' sind. Der Kompetenzcheck hat hier seinen ersten großen Auftrag: diese Ausbildungen für die Frauen in wertvolles Wissen zu verwandeln – sei es durch die Beratung bei Anerkennungen oder aber auch durch die Bewusstmachung der dahinterliegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten“, erläuterte Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA die Zielsetzungen des Projekts.

Der United Nations Public Service Award (UNPSA) ist ein internationaler Qualitätswettbewerb, der von den Vereinten Nationen (Departement for Economic and Social Affairs) und der „Division for Public Administration and Development Management“ jährlich vergeben wird. Prämiert werden Projekte, die sich durch besondere Innovation auszeichnen. Alle Preisträger weltweit https://youtu.be/goxGqQ0OyBs

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Beate Sprenger, Pressesprecherin AMS Österreich

Tel. 0664-4415148, beatesprenger @ ams.at

Mag. Sebastian Paulick, Pressesprecher AMS Wien

Tel. 0664-3831129, sebastian.paulick @ ams.at

Mag. Petra Endl, Leitung Unternehmenskommunikation

Tel. 01/66 70 300 13, E-Mail: petra.endl @ abzaustria.at