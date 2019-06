Ferienspiel mit Müll-Matura im 48er-Tandler

Wien (OTS) - Die Ferien stehen vor der Türe: Die MA 48 bietet auch heuer wieder ein buntes Programm für Kinder von sechs bis zehn Jahren im Rahmen des Ferienspiels im 48er-Tandler. Dort erwarten die kids lustige und abwechslungsreiche Spielstationen wie Elektro-Memory, Müllverwerten und Zielwerfen. Am Ende steht die „Müll-Matura“ für jene, die ihr Wissen rund um die Abfallvermeidung, Mülltrennung und Sauberkeit unter Beweis gestellt haben.

Abfallberatung mit Spiel und Spaß

Die Abfallberatung der MA 48 setzt bereits seit 1990 einen Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendbildung. Die abfallwirtschaftliche Früherziehung beginnt im Kindergarten mit dem Müllkasperltheater, geht über themenbezogene Schulstunden in der Volksschulzeit bis hin zu Workshops für die Mittelschule und Exkursionen für die Oberstufe. Selbstverständlich werden aber auch Rundfahrten und Vorträge für StudentInnen, Erwachsene und PensionistInnen durchgeführt. Die Herausforderung für die AbfallberaterInnen besteht darin, das Wissen über Abfallvermeidung und Mülltrennung sowohl in fachlicher als auch praktischer Hinsicht mit pädagogischem Feingefühl zu vermitteln. Oftmals hochkomplexe Zusammenhänge und Vorgänge müssen in einfachen, der jeweiligen Zielgruppe entsprechenden Worten erklärt werden. Die AbfallberaterInnen beantworten zusätzliche Fragen rund um das Thema Mist auch beim Misttelefon (01 546 48) bzw. bei zahlreichen sonstigen Veranstaltungen.

Ferienspiel-Termine 2019:

Do, 4. Juli 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Fr, 5. Juli 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Do, 8. August 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Fr, 9. August 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Mi, 28. August 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Fr, 30. August 2019, 10:30 und 13.00 Uhr

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Für Kinder von 6 – 10 Jahren

Ort: 48er-Tandler, 1050 Wien, Siebenbrunnenfeldgasse 3, www.48ertandler.at

Gruppen willkommen

Anmeldung erforderlich: Tel: 01 58817 48247, Mo bis Fr von 8 bis 15 Uhr

