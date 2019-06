AVISO 27. Juni, 9:30 Uhr, Foto-/Drehtermin, Caritas Aktionstag #stimmengegenhunger schafft Aufmerksamkeit für Klimakrise und Hunger

Mia Nova bis Tuba Ensemble der mdw sind gemeinsam #stimmengegenhunger – 10 Euro machen einen Menschen einen Monat lang satt

Wien (OTS) - Der weltweite Hunger steigt weiter an. Jeder 10. Mensch weltweit hungert. Die globale Klimakrise ist einer der Hauptgründe: Sie verursacht Landverlust, Nahrungsmittel- und Trinkwasserknappheit. „Hunger und Klima hängen mehr denn je zusammen. Und es trifft die ärmsten Länder der Welt. Jene Menschen, die die Klimakrise am wenigsten verursacht haben, leiden am meisten darunter“, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien. Innerhalb von nur zwei Monaten wurde das südliche Afrika gleich von zwei Sturmkatastrophen heimgesucht. Tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende sind obdachlos. Die Menschen stehen vor dem Nichts. Jetzt droht Mosambik auch eine Hungersnot: „Es reicht. Für alle. Wir müssen uns jetzt für unseren Planeten und hungernde Menschen einsetzen! Übernehmen wir endlich gemeinsam Verantwortung.“

12 Stunden Spenden-Marathon

Beim Aktionstag #stimmengegenhunger macht die Caritas auf die Katastrophe Hunger aufmerksam. Auf der Mariahilfer Straße 77 in Wien gibt es von 10 Uhr bis 22 Uhr auf einer Bühne durchgehend Programm. Mit Konzerten, Aufführungen und Interviews werden mit prominenter Unterstützung Spenden gesammelt. „Hunger ist kein Naturgesetz – Hilfe ist möglich! Deshalb wollen wir in diesem Sommer gemeinsam mit Spenderinnen und Spendern insgesamt 45.000 Menschen vor dem Hunger retten. Das ist ambitioniert, aber gemeinsam können wir es schaffen. 10 Euro machen einen Menschen einen Monat lang satt“, so Schwertner. Luke Andrews, Stephan Stanzel (A Life, A Song, A Cigarette), Reinhard Nowak & Roman Gregory, Mia Nova (Geigerin von Russkaja), das Tuba Ensemble der mdw, Da Weana, Schlagersänger Alf, Adama Dicko und viele weitere werden beim 12-Stunden-Aktionstag gemeinsam #stimmengegenhunger sein.

Spendenkonto Caritas

BAWAG P.S.K.

BIC: BAWAATWW

IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004

Kennwort: Hungerhilfe

Auftakt 12 Stunden Aktionstag „Stimmen gegen Hunger“

mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien

Max Fuchslueger, #fridaysforfuture Wien



MedienvertreterInnen sind herzlich zum Foto-/Drehtermin eingeladen.

Datum: 27.06.2019, 09:30 - 10:00 Uhr

Ort: Caritas Shop,

Mariahilfer Straße 77, 1060 Wien, Österreich

Url: http://www.caritas-wien.at/stimmengegenhunger

