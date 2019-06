Zielfahnder nehmen gesuchten mutmaßlichen Dealer fest

Wien (OTS) - 21.06.2019, 07:05 Uhr

10., Troststraße

Zielfahndern des Landeskriminalamts (LKA) gelang nach umfangreichen Erhebungen die Festnahme eines 29-jährigen Tatverdächtigen, der wegen der Weitergabe von ca. 4 Kilogramm Marihuana an Minderjährige im Jahr 2012 in Kroatien per EU-Haftbefehl gesucht worden war.

Der Festgenommene (Stbg: Kroatien) wurde in die JA Josefstadt eingeliefert.

