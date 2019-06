Unbekannter Täter sticht Kontrahenten mit Messer ins Gesäß

Wien (OTS) - 23.06.2019, 00:10 Uhr

2., Praterstern

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger attackierte einen 18-jährigen aus noch unbekanntem Grund mit einem Messer und stach diesem ins Gesäß. Der 18-Jährige flüchtete, wurde jedoch vom mutmaßlichen Täter verfolgt und weitere drei Mal in dessen Gesäß gestochen. Er erlitt oberflächliche Stichverletzungen und wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Tatverdächtigen, der sich laut Zeugenaussagen öfters am Praterstern aufhalten soll, wird gefahndet. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts sind im Gange.

