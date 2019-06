Widerstand bei Personskontrolle und Drogenfund

Wien (OTS) - 22.06.2019, 17:10 Uhr

16., Lerchenfelder Gürtel bzw. Brunnengasse

Beamte der PI Hernalser Gürtel führten am Lerchenfelder Gürtel eine Personskontrolle gegenüber zwei Männern durch, die augenscheinlich dem Suchtgift-Milieu zuzuordnen waren und sich immer wieder nervös umblickten und die Umgebung kontrollierten.

Einer der beiden Männer wies sich aus, der andere teilte mit, keinen Ausweis bei sich zu haben. Plötzlich und ohne Vorwarnung versetzte er einem Beamten einen heftigen Stoß, der gegen dessen Oberkörper und Hals gerichtet war, und sprintete davon. Er wurde verfolgt, leistete beim Versuch seiner Festnahme jedoch erneut heftige Gegenwehr und stieß den verfolgenden Polizisten zu Boden, wodurch dieser eine Knie-und eine Handverletzung erlitt. Schließlich gelang es dem Beamten, den Tatverdächtigen in der Brunnengasse zu fixieren und mithilfe von unterstützend angeforderten Kollegen festzunehmen.

Bei der Durchsuchung des 25-jährigen mutmaßlichen Täters (Stbg: Ö) wurden sieben Portionskugeln Heroin, geringe Mengen Marihuana und ein Klappmesser sichergestellt. Der amtsbekannte Mann befindet sich in Haft und wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes zur Anzeige gebracht.

