dif19: Charity für Wiener Frauenhäuser

Wien (OTS/SPW) - SPÖ Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Dr.in Pamela Rendi-Wagner, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Frauenstadträtin Kathrin Gaál, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, BA, zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Vorsitzende der Wiener Frauenhäuser Martina Ludwig-Faymann besuchten am Samstagnachmittag die Ebner-Eschenbach Area für Frauen Empowerment.

Wien, 22. Juni 2019. „Das Donauinselfest ist eine riesige Erfolgsgeschichte und zeigt den Besucherinnen und Besuchern aus ganz Österreich die Vielfalt und den Zusammenhalt unserer Bundeshauptstadt. Es freut mich sehr, dass dieses Jahr verstärkt Frauenpower vor den Vorhang und auf die größten Bühnen des Landes geholt wird. Darüber hinaus hat die Wiener Landesliste für den Nationalratswahlkampf zwei weibliche Spitzenkandidatinnen – das macht mich besonders stolz“, so SPÖ Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Dr.in Pamela Rendi-Wagner.

„Die diesjährige Charity am Donauinselfest kommt den Wiener Frauenhäusern zugute. Nicht alle Frauen in Wien haben an diesem Festivalwochenende etwas zu feiern. Umso mehr möchte ich dazu aufrufen, euer Becherpfand im Sinne des Schutzes von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern, zu spenden“, ruft Frauenstadträtin Kathrin Gaál bei ihrem Besuch der Ebner-Eschenbach Area auf.

Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak, BA ergänzt: „Mir war es ein persönliches Anliegen die diesjährige Charity Aktion den Wiener Frauen zu widmen. Mit der Wohltätigkeits-Aktion können Besucherinnen und Besucher mit ihrer Spende des Becherpfands sowie dem Kauf des Donauinselfest-Stoffsackerls direkt an die Wiener Frauenhäuser spenden, um Frauen und Kinder, die besonderen Schutz benötigen, zu unterstützen."

„Ich bin froh, dass es in Wien eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir von Gewalt betroffene Frauen und Kinder auffangen. Mein ganz besonderer Dank gilt unserem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und unserer Frauenstadträtin Kathrin Gaál fürs initiieren eines fünften Frauenhauses in Wien“, so die Vorsitzende der Wiener Frauenhäuser Martina Ludwig-Faymann.

Samstagnachmittag fand darüber hinaus eine Versteigerung für Besucherinnen und Besucher des 36. Donauinselfests von besonderen Preisen in der Ebner-Eschenbach Area statt. Der Gesamterlös kommt ebenfalls den Wiener Frauenhäusern zugute. Unter anderem konnte man einen Segelausflug mit Finanz- und Digitalstadtrat Peter Hanke, ein Meisterschaftsspielbesuch des FK Austria Wien mit Frauenstadträtin Kathrin Gaál und einen Street Art-Kurs und Skateboarden mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

