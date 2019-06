Elixxir wählt 600 Knoten für BetaNet-Programm

Los Angeles (ots/PRNewswire) - David Chaums revolutionäre Blockchain-Plattform zum Schutz von Metadaten Elixxir hat die Auswahl von 600 Knoten für den Launch des Plattform-BetaNet verkündet. Damit ist Elixxirs sechsstufiger BetaNet-Auswahlprozess beendet, der sich an Community-Feedback und Analysen orientierte.

Es wurden drei Gruppen von BetaNet-Knoten ausgewählt, die Elixxirs Entwicklung einer dezentralisierten Plattform zum Schutz von Metadaten unterstützt, um echten Datenschutz plus flächendeckende Skalierbarkeit zu bieten. Elixxir hat die drei Knotengruppen so zusammengestellt, dass eine gleichmäßige geografische Abdeckung gewährleistet ist. Dadurch wird die Netzwerklatenz minimiert, während gleichzeitig kritische Entwicklungsziele unterstützt werden, die mit dem BetaNet erreicht werden sollen. Jeder Gruppe werden im Verlauf des BetaNet-Programms bestimmte Funktionen zugeteilt. Weitere Informationen zu den einzelnen Gruppen finden Sie auf dem Elixxir-Blog.

"Das Team von Elixxir freut sich wirklich über die Menge, Vielfalt und vor allem die hohe Qualität der Knoten für den Auswahlprozess. Es ist spannend, im Elixxir BetaNet so viele talentierte Enthusiasten zusammenzubringen, um zum ersten Mal eine echte dezentralisierte Datenschutzlösung für das Verbrauchersegment anzubieten", sagte David Chaum, Gründer und CEO von Elixxir.

Das Elixxir-Team wird in den kommenden Monaten eng mit allen drei Gruppen zusammenarbeiten und die Unterstützung und Orientierung bereitstellen, damit das cMix-Protokoll planmäßig in diesem Herbst flächendeckend an den Start gehen kann. Das BetaNet hat den Zweck, ein skalierbares und dynamisches Netzwerk für Elixxir zu errichten, einschließlich Unterstützung für Elixxirs ArrowSDK-Toolkit für externe Entwickler, das letzte Woche von Elixxir verkündet wurde.

Die Betreiber der ausgewählten Knoten werden heute per E-Mail über ihre Auswahl und Gruppenzugehörigkeit informiert. Die Knotengruppen werden auch auf Elixxirs öffentlichem Node Forum bekanntgegeben.

Elixxir, eine Transaktionsplattform auf Grundlage einer Full-Stack-Blockchain, wurde vom weltberühmten Kryptographen David Chaum gegründet, Erfinder des digitalen Geldes und Vater der Anonymität im Internet. Elixxir-Knoten bieten Datenschutz durch die Kombination von End-to-End-Verschlüsselung mit einem gemischten Netzwerk, das die vom Nutzer täglich generierten Metadaten unkenntlich macht. Die Plattform unterstützt sicheres Messaging sowie sichere Zahlungen und Datenübertragung mit dezentralisierten Anwendungen (dApp). Elixxir kann große Transaktionsmengen extrem schnell verarbeiten und fördert so die weltweite Akzeptanz der dezentralisierten Blockchain durch Verbraucher.

