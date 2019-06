NEOS zu Kassenreform: Angekündigte Einsparungen unrealistisch

Loacker: „Diese Reform ist ein Marketing-Schmäh, da hilft auch die aktuelle Studie nicht“

Wien (OTS) - Verwundert reagiert NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker auf die heute veröffentlichte Studie zur Kassenreform. „Einsparungen in dieser Höhe in der IT und der Verwaltung der Sozialversicherungen sind nicht zu heben. Der Löwenanteil der Verwaltungskosten steckt im Personal und hier hat man den Betroffenen ja Kündigungsschutz zugesichert. Ohne Kündigungen wird man aber nie auf die vorgerechneten Summen kommen“, so Loacker.



Generell sei die Zusammenlegung der Kassen für Loacker ein „Marketing-Schmäh. Von der groß angekündigten 'Patientenmilliarde' wird nichts übrig bleiben. Die Leistungsharmonisierung ist unter den Gebietskrankenkassen bereits weit fortgeschritten, die anderen Kassen werden von der Harmonisierung ausdrücklich ausgenommen und auch die Mehrfachversicherungen bleiben auch nach der Reform bestehen.“

