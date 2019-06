#dif19: Wetterinformation für Gäste am Festival-Samstag

Wien (OTS/SPW) - Wien, 22. Juni 2019. Nach einem trockenen Start in das Donauinselfest wird es heute nass! Besucherinnen und Besucher sollen beachten, dass Regenschirme auf der Insel nicht erlaubt sind: Empfohlen sind Regenjacken oder -capes und festes Schuhwerk. Dann steht einem fulminanten Festivaltag mit Austropop-Special auf der Festbühne und vielen anderen Musik- und Funhighlights am Abend nichts mehr im Wege!

Die konkrete Wetterlage laut ZAMG für Samstag, 22. Juni 2019

Bis etwa Mittag gibt es viele Wolken und einzelne, leichte Regenschauer. Danach lockert es vorübergehend auf und die Sonne zeigt sich teilweise. Im weiteren Verlauf des Nachmittages machen sich wieder mehr Wolken bemerkbar und spätestens ab dem mittleren Nachmittag gehen zeitweise Regenschauer und Gewitter nieder, dabei kann es auch kräftig schütten. Es handelt sich aber nicht um Dauerregen, somit gibt es zwischendurch auch trockene Phasen. Auch am Abend und zu Beginn der Nacht bleibt es wechselhaft mit teils gewittrigen Regengüssen, aber auch trockenen Abschnitten dazwischen. Gegen Ende der ersten Nachthälfte werden die Regengüsse wieder häufiger und vor allem stärker. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, nur in Schauer- und Gewitternähe teils lebhaft aus Nord bis Ost, die Windspitzen liegen zwischen 15 und 35 km/h, in kräftigeren Schauern oder in Gewittern sind Windspitzen an die 50km/h möglich. Die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag auf 26 Grad. Am Abend liegen die Temperaturen um etwa 20 Grad und bis Mitternacht sinken sie auf Werte um 18 Grad ab.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt an allen drei Tagen die besten Acts von der Fest- und FM4-Bühne live-zeitversetzt in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter www.presse.ORF.at



Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit



Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink



Tel.: +43 1 59932-22/26



presse @ donauinselfest.at