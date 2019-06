Korosec ad Wiener Rettung: Sofortige Hilfe für Menschen sicherstellen

Wartezeiten bei Notruf der Wiener Rettung unzumutbar – Funktionierendes Wiener Rettungssystem muss unbedingt sichergestellt werden Wartezeiten bei Notruf der Wiener Rettung unzumutbar – Funktionierendes Wiener Rettungssystem muss unbedingt sichergestellt werden

Wien (OTS) - Dass am Notruf der Wiener Rettung knappe vier Minuten niemand abhebt, ist ein weiteres Zeichen des nicht funktionierenden Wiener Gesundheitssystems. „Es handelt sich um den nächsten Hilferuf der Wiener Rettung, der endlich auch ernst genommen werden muss. Das Personal ist hoffnungslos überlastet. Es zeigen sich erneut unfassbare Zustände, dass die Rettungsversorgung der Stadt nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Hier geht es um Menschenleben. Die schnellstmögliche Versorgung muss sichergestellt werden“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.



Bereits in der Vergangenheit gab es gravierende Missstände im Wiener Rettungswesen wie zum Beispiel eine Personalknappheit, ein Mangel an Notärzten und Rettungswägen. Der Stadtrechnungshof hat außerdem vor kurzem über viel zu lange Wartezeiten bis zur Aufnahme im Spital berichtet. Korosec nimmt diesbezüglich den SPÖ-Gesundheitsstadtrat in die Pflicht: „Stadtrat Hacker muss seine Verantwortung wahrnehmen und die Probleme im Wiener Rettungswesen schnellstmöglich lösen. Die Wiener Patientinnen und Patienten brauchen neben dem Skandalspital KH Nord und den überlangen Ambulanzwartezeiten nicht auch noch das nächste Problemfeld.“



