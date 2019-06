#dif19: Highlights am Sonntag

Wien (OTS/SPW) - Um das 36. Donauinselfest gebührend zu verabschieden, rocken am Sonntag noch einmal zahlreiche nationale und internationale Stars die insgesamt 13 Bühnen. Am Ende werden es rund 1.500 Künstlerinnen und Künstler-Auftritte und 600 Stunden Programm gewesen sein. Auch das Rahmenprogramm bietet jede Menge Spaß und Action. Möglich machen das rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – viele von ihnen Ehrenamtliche – und rund 80 Sponsoren.

Wien, 22. Juni 2019. Auch am Donauinselfest-Sonntag wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein wahres Programmfeuerwerk. Neben musikalischen Hochkarätern wie Tocotronic, Last Band Standing, Virginia Ernst, Revolverhelden, Alvaro Soler, Felix Jaehn, Marc Pircher & Band, Juju, Russian Gentlemen Club und Eva Maria Marold stehen am Sonntag wieder viele Programmhighlights an, um den Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Festivaltag zu bieten. „Neben den großartigen Künstlerinnen und Künstlern leisten die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaubliche Arbeit. Sie sind wesentlicher Garant für die ganz besondere Inselstimmung und den Zusammenhalt, der am Donauinselfest und in ganz Wien großgeschrieben wird“, so Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak.

Rahmenprogramm für die ganze Familie

Beim Pop-up Kreativmarkt bei der Floridsdorfer Brücke präsentieren Ausstellerinnen und Austeller noch einmal ihre mit viel Liebe und handwerklichem Geschick hergestellten Produkte. Am Sonntag kann man die ausgewählten Stücke zwischen 14:00 – 21:00 Uhr erwerben. Darüber hinaus gibt es hier das offizielle Donauinselfest Stoffsackerl, das im Rahmen eines Kreativwettbewerbs unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“ entstanden ist. Für 5 Euro kann man die Sackerl erwerben – der Kaufpreis geht zur Gänze an die Wiener Frauenhäuser.

Mit der ganzen Familie ein selbstgebautes „Do-It-Yourself“-Bötchen ins Rennen schicken oder mit Köpfchen und etwas handwerklichem Geschick aus einem Escape Game herausfinden? Dazu lädt OBI Familien, DIY-Begeisterte, Heimwerker und jene, die es noch werden wollen, ab 12.00 Uhr auf die DMAX AUSTRIA Action & Fun Insel. Einen Adrenalinkick holt man sich hier beim Eskimo/Krone Bagjump. Zur anschließenden Belohnung lohnt sich der Besuch der gegenüberliegenden OBI & 88,6 Alles MachBar Bühne, auf der ab 14.00 Uhr gerockt wird, sowie ein Ausflug zum OBI Flower Tower mit Blick auf die Festbühne und das Wiener Panorama. Nach dem Abstieg wagen sich Mutige am Fuße des Towers auf das OBI Akkubohrer-Rrrodeo. Wer auch nach dem Donauinselfest mit OBI kreativ werden möchte, kann übrigens noch vom 28. Juni bis 14. Juli auf dem Hannah-Arendt-Platz in der Seestadt bei der OBI MachBar on Tour unter fachkundiger Anleitung nach Herzenslust werken und basteln.

Weitere Action-Highlights sind die Bagjumps von Kärcher und Fisherman’s Friend, der Flying Fox von Sky X Streamline, die Torschusswand und die Möglichkeit eines 360-Grad-Videofotos von Wien Energie. Auf der ESKIMO/okidoki Kinderfreunde Insel gleich bei der Brigittenauer Brücke ist wieder viel los für unternehmungslustige Familien: tolle Spiele, kreative Ideen und unterhaltsame Bühnenshows. Mit dem Coca-Cola Riesenrad erleben Festivalbesucherinnen und Besucher einen 360° Rundum-View auf das größte Gratis-Festival Europas. Positioniert mitten auf der Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel, ermöglicht es ein atemberaubendes Panorama der schönsten Fleckchen auf der Donauinsel. Die German Summer Cities präsentieren sich heuer auf dem Donauinselfest und machen Lust auf einen sommerlichen Urlaub in Deutschland.

Die Musik-Highlights am Sonntag:

Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne:

- Felix Jaehn, 19:30 – 20:30 Uhr

- Alvaro Soler, 21:05 – 21:55 Uhr

- Revolverheld, 22:30 – 23:30 Uhr

Radio FM4/Planet.tt Insel & Bühne:

- Scheibsta und die Buben, 20:00 – 20:45 Uhr

- Last Band Standing, 21:10 – 22:10 Uhr

- Tocotronic, 22:40 – 23:50 Uhr

spark7/kronehit Electronic Music Bühne:

- Dropchainers, 19:30 – 20:30 Uhr

- Viktoria Metzker, 20:30 – 22:00 Uhr

- Darius & Finlay, 22:00 – 23:40 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne:

- Inselgarten mit Gästen, 19:00 – 21:45 Uhr (u.a. Eva Maria Marold, die Lauser)

- Marc Pircher & Band, 22:00 – 23:30 Uhr

Ö1 Kulturzelt:

- Michael Köhlmeier & Hans Theesink / Westernhelden– 18:15 – 19:15

- Wiener Tschuschenkapelle / 30 Jahre Wiener Tschuschenkapelle, 19:15 – 20:15 Uhr

- Russian Gentlemen Club / Borschtsch & Spiele, 20:15 – 21:15 Uhr

Ebner-Eschenbach Area & Bühne:

- Birgit Denk, 18:00 – 19:00 Uhr

- Mary Broadcast, 19:30 – 20:30 Uhr

- Virginia Ernst, 20:50 – 22:00 Uhr

OBI & 88.6 Alles machbar Bühne:

- Bowies Keep Swinging, 19:15 – 20:00 Uhr

- Kiss Forever Band, 20:30 – 22:00 Uhr

EUTOPIA DJ /VJ BÜHNE

- MONOBROTHER, 21:30 – 22:30 Uhr

- EBOW, 22:30 – 23:00 Uhr

- JUJU – 23:00 – 23:50 Uhr

JG Bühne:

- SOLARKREIS, 20:00 – 21:30 Uhr

- TheMostCompany, 21:30 – 22:45 Uhr

- hisham, 22:45 – 23:59

younion-fsg Bühne:

- BEislrocker, 16:30 – 17:45 Uhr

- Meister Grössing und seine Homöopathen, 18:00 – 19:15 Uhr

- Kraut & Ruam, 19:30 – 21:30 Uhr

GÖD/BAWAG PSK Bühne:

- Kathi Kallauch 18:00 – 19:00 Uhr

- Eric Papilaya & Band, 19:30 – 21:00 Uhr

- Souletusgroove, 21:30 – 23:00 Uhr

SJ Bühne:

- Parental Advisory, 20:00 – 20:45 Uhr

- Mortal Strike & Friends, 21:00 – 22:00 Uhr

- Dragony, 22:15 – 23:30 Uhr

Die Highlights aus dem Rahmenprogramm am Sonntag:

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel:

- OBI Rrrrodeo, 14:00 – 00:00 Uhr

- OBI Flower Tower, 14:00 – 00:00 Uhr

- Fisherman’s Friend Bagjump, 14:00 – 20:00 Uhr

Ebner-Eschenbach Area:

- „Mathe-Magie“, Technischen Universität Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- Graffiti-Workshop, „Hands Off The Wall”, 14:00 – 16:00 Uhr

- Workshop „MOnA – My Own App“, Wirtschaftsagentur Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- Handball Corner, Handball Verein Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- 3D Druck, Technisches Museum Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

Familieninsel:

- Familieninsel, 12:00 – 22:00 Uhr

Karaoke Insel:

- Kärcher Action-Bagjump, 14:00 – 21:00 Uhr

- W24 SLAM Karaoke, 16:00 – 20:00 Uhr

DMAX Austria Action & Fun Insel:

- FANTA Bubble Cup, 13:00 – 19:00 Uhr

- ESKIMO/KRONE BAGJUMP, 14:00 – 20:00 Uhr

- CAMP DMAX AUSTRIA, 14:00 – 20:00 Uhr

ESKIMO/OKIDOKI KINDERFREUNDE INSEL:

- Kinderfreunde Insel, 12:00 – 18:00 Uhr

Bank Austria Insel:

- Donauinselfestregatta Teil 2, 10:00 – 13:00 Uhr

- Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt, 14:00 – 21:00 Uhr

- Ottakringer Bierkistl-Singen, Stuart Neville, 19:00 – 20:00 Uhr

Wiener Städtische Versicherung/Sicheres Wien Insel:

- Therapiebegleithunde, 14:10 – 14:30 Uhr

- Rettungshunde, die Leben retten, 14:30 – 15:05 Uhr

- Vorführung Polizeidiensthunde, 15:05 – 15:50 Uhr

- Vorführung der Österreichischen Wasserrettung, 15:50 – 16:15 Uhr

- Was tun bei Herzstillstand, 16:15 – 16:30 Uhr

- Vorführung Verkehrsunfall, 16:30 – 17:00 Uhr

EUTOPIA DJ/VJ Bühne:

- Live-Visuals nita, 16:00 – 23:50 Uhr

Das gesamte Programm des Festival-Sonntags und weitere Informationen sind online unter www.donauinselfest.at einzusehen.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

