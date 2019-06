Beamte der PI Hufelandgasse nehmen mutmaßlichen Dealer fest

Wien (OTS) - 21.06.2019, 09:50 Uhr

5., Straßenbahnhaltestelle Eichenstraße

Beamte der PI Hufelandgasse konnten bei der Straßenbahnhaltestelle einen 39-jährigen Tatverdächtigen (Stbg: Nigeria) beobachten, wie er Suchtmittel an einen 34-jährigen Konsumenten (Stbg: Serbien) verkaufte. Bei der darauffolgenden Festnahme konnten die Beamten beim mutmaßlichen Dealer noch mehrere für den Straßenverkauf verpackte Portionskugeln – vermutlich Kokain – wahrnehmen, welches dieser jedoch, bevor es die Beamten verhindern konnten, verschluckte.

Beim mutmaßlichen Suchtgifthändler wurden 170 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Eine Behandlung im Spital lehnte der Mann ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine „Schluckerzelle“ der JA Josefstadt verbracht.

Der mutmaßliche Konsument wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

