Vier Raubverdächtige festgenommen

Wien (OTS) - 22.06.2019, 02:20 Uhr

22., An der unteren Alten Donau

Drei junge Männer (16, 17, 17 Jahre alt) verweilten auf einem öffentlichen Steg bei der alten Donau, als sie von fünf Tatverdächtigen angesprochen und aufgefordert wurden, ihnen Bargeld zu übergeben. Ihrer Forderung verliehen die mutmaßlichen Täter Nachdruck, indem sie damit drohten, die drei Opfer niederzuschlagen. Weil die drei jungen Männer vorerst behaupteten, kein Bargeld bei sich zu haben, tasteten die Tatverdächtigen ihre Opfer ab und drohten ihnen mit „Konsequenzen“.

Die drei Bedrohten kamen der Aufforderung schließlich nach und übergaben insgesamt 130 Euro an die Tatverdächtigen, die daraufhin flüchteten.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten vier der fünf mutmaßlichen Täter durch zwei Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Donaustadt angehalten und – nachdem sie von den Opfern eindeutig wiedererkannt worden waren – festgenommen werden. Es handelt sich um vier österreichische Staatsbürger (16, 17, 17 bzw. 18 Jahre alt). Sie wurden wegen des Verdachts des Raubes festgenommen und sind in Haft. Bei ihnen wurde das zuvor geraubte Bargeld sichergestellt. Bei einem der Festgenommenen (17) wurde im Zuge der Personsdurchsuchung ein Gürtel sichergestellt, in dessen Schnalle sich ein als Schlüssel getarntes Klappmesser befand. Da getarnte Waffen verboten sind, wurde der Tatverdächtige zudem nach den Bestimmungen des Waffengesetzes zur Anzeige gebracht.

