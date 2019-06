Messerstich nach räuberischem Diebstahl

Wien (OTS) - 21.06.2019, 23:55 Uhr

22., Donauinsel

Eine 23-jährige Frau war mit ihrem 26-jährigen Freund auf der Donauinsel unterwegs, als ihr von einem Tatverdächtigen ihre Handtasche gestohlen wurde. Ihr Freund, der den Diebstahl unmittelbar danach bemerkt hatte, verfolgte den mutmaßlichen Täter und stellte diesen, woraufhin es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern kam. Im Zuge dessen versetzte der mutmaßliche Dieb dem 26-Jährigen einen Messerstich in den Oberkörper und fügte ihm eine lebensgefährliche Verletzung zu.

Der mutmaßliche Täter (22 Jahre, Stbg: Afghanistan) konnte im Zuge einer Sofortfahndung von Polizisten der Bereitschaftseinheit (BE) angehalten und festgenommen werden. Er wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt und befindet sich in Haft.

Der Verletzte wurde von der Rettung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht und operiert. Es besteht Lebensgefahr.

