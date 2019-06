LSV-Wahl: Auftakt der LSV Wahlen in Niederösterreich mit allen Mandaten für die Schülerunion

Die Schülerunion Niederösterreich stellt auch dieses Jahr wieder 24 von 24 Mandaten und alle drei Landesschulsprecher

St.Pölten (OTS) - Heute, Freitag, fand die Wahl der Landesschülervertretung Niederösterreich für das Schuljahr 2019/20 in St. Pölten statt. Wieder einmal konnte die Schülerunion einen unübertreffbaren Wahlerfolg verzeichnen und sicherte sich somit insgesamt 46 von 48 möglichen und 24 von 24 aktiven Mandate in der nächstjährigen Landesschülervertretung (kurz LSV). Auch die drei Landesschulsprecher kommen wieder von der Schülerunion.

Die frisch gewählten Landesschulsprecher in Niederösterreich sind Konstantin Gründler (AHS) aus Gablitz und der Sacré Coeur Pressbaum, Benjamin Koiser (BMHS) aus St. Aegyd am Neuwalde und der HAK St. Pölten und André Csenkey (BS) aus Baden und der BS Stockerau II.

“Wir bedanken uns für das Vertrauen, welches uns die Schülervertreterinnen und -vertreter Niederösterreichs heute entgegengebracht haben”, so Benjamin Koiser.

“Wir haben einiges vor im neuen Jahr und freuen uns auf die Herausforderungen, sowie auf die zukünftigen Aufgaben”, fügt André Csenkey hinzu.

Konstantin Gründler abschließend: “Wir wollen uns im kommenden Schuljahr für eine umweltbewusste Schule einsetzen und hier weiter mit dem Land zusammenarbeiten, z.B. mit Projekten wie der Jugendklimakonferenz.”

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

